Brunna Gonçalves mostra produção para show de RBD no Brasil

Brunna Gonçalves apostou em um look cheio de acessórios coloridos e peças semelhantes das integrantes do RBD

Brunna Gonçalves mostrou toda animação para o show do RBD nesta quinta-feira, 09, no Rio de Janeiro. A bailarina mostrou aos seguidores o look escolhido para o evento e comemorou dançando Así Soy Yo, uma das músicas do grupo musical.

O look da influenciadora resgata algumas características dos anos 2000, muito usadas pelas integrantes do sexteto Anahí, Maite Perroni e Dulce Maria, como a mini-saia de cintura baixa e os croppeds com babados.

Além das peças, Brunna investiu em acessórios coloridos, principalmente cor de rosa, e caprichou na maquiagem, fazendo referência a icônica personagem de Anahí, na série que deu origem a banda, Mia Colucci, com um adesivo de estrela colado no meio da testa. Confira a produção:

Após 15 anos, Anahí, Dulce María, Maite, Christian e Christopher - Alfonso Herrera não está participando da turnê - voltaram ao palco para a turnê de reencontro "Soy Rebelde Tour". Os shows do grupo mexicano estão marcados para a próxima quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eles se apresentam no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13 de novembro, e no Allianz Parque em 16, 17, 18 e 19 de novembro.

Mãe de Ludmilla comemora primeiro bebê da filha e Brunna Gonçalves

Mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira apareceu com lágrimas nos olhos em novos stories do Instagram. A emoção dela tem um motivo feliz: a família vai aumentar! Nesta segunda-feira, 6, Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, anunciaram que vão iniciar o processo de fertilização in vitro para realizarem o sonho de ter um filho.

As duas visitaram uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, nas últimas semanas, e devem realizar o processo em breve. Com isso, a futura vovó chorou ao comemorar a novidade.

"Vocês viram a notícia? Vocês sabem o quanto eu estava doida por essa notícia e enfim ela veio. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito grata a Deus. Agora vem os meus babies, não é só promessa, vai vir minhas crianças! Eu vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança para mim. Deus é muito bom o tempo todo, confio!”, disse ela.