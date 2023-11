Quem vai engravidar? Entenda como será gerado o primeiro bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Saiba como será gerado o primeiro bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves; casal anunciou o início do processo nesta segunda (6)

Após muito planejamento, o casal Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciou nesta segunda-feira, 6, o início do processo para serem mães. As duas já deram entrada no tratamento que será realizado nos Estados Unidos. Após a revelação, muitos fãs estão ansiosos. Veja o que já se sabe sobre a novidade:

Quem vai engravidar?

A dançarina Brunna Gonçalves é quem será fertilizada com os embriões que serão fertilizados in vitro

Onde será realizado o procedimento?

O casal esteve na clínica Conceptions Florida, nos Estados Unidos, para começar o processo. Após a visita, a clínica chegou a publicar uma foto de Ludmilla e Brunna nas redes sociais, mas a imagem foi deletada logo depois

Quando começou o processo?

Ludmilla e Brunna Gonçalves estiveram nos Estados Unidos em outubro, quando escolheram o local. Na época, a artista intrigou os fãs ao fazer uma publicação misteriosa em seu perfil. "Grandes coisas estão por vir", disse ela.

Desde quando Ludmilla é casada com Brunna Gonçalves?

As duas estão casadas desde 2019, quando oficializaram a união que já durava dois anos. O relacionamento foi mantido em segredo pela artista nos primeiros meses. Depois, quando boatos começaram a se espalhar, ela confirmou publicamente o relacionamento.

Por que Ludmilla e Brunna Gonçalves decidiram ser mães só agora?

Neste ano, as duas explicaram ao Conversa com Bial que a decisão foi planejada. . "Nossa agenda está muito louca. Queremos ter filhos e separar esse espaço para eles, dar toda a assistência e atenção. Aproveitar esse momento. Então estamos esperando a hora certa. Mas está logo ali, viu?", prometeu Lud na época.

MÃE DE LUDMILLA COMEMORA

Mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira apareceu com lágrimas nos olhos em novos stories do Instagram. A emoção dela tem um motivo feliz: a família vai aumentar! Nesta segunda-feira, 6, Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, anunciaram que vão iniciar o processo de fertilização in vitro para realizarem o sonho de ter um filho. As duas visitaram uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, nas últimas semanas, e devem realizar o processo em breve. Com isso, a futura vovó chorou ao comemorar a novidade.

"Vocês viram a notícia? Vocês sabem o quanto eu estava doida por essa notícia e enfim ela veio. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito grata a Deus. Agora vem os meus babies, não é só promessa, vai vir minhas crianças! Eu vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança para mim. Deus é muito bom o tempo todo, confio!”, disse ela.