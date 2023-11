Ludmilla e Brunna Gonçalves podem ser mãe em breve, diz colunista

Ludmilla e Brunna Gonçalves devem iniciar tratamento para engravidar em breve

A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, estão cada vez mais perto de realizarem o sonho de ser mães! De acordo com o colunista Leo Dias, as duas planejam realizar a fertilização in vitro em breve.

O colunista informou que elas foram até uma clínica de fertilização em Miami, nos Estados Unidos, durante uma viagem recente. O bebê deverá ser gerado no ventre de Brunna. Por enquanto, a família mantém a discrição sobre o assunto.

Ludmilla e Brunna sempre falaram que querem ter filhos juntos e nunca esconderam os planos de aumentar a família. Porém, as duas ainda não revelaram quando isso deve acontecer.

Avó de Ludmilla se emociona ao ganhar apartamento da cantora

A cantora Ludmilla emocionou seus seguidores ao revelar a grande surpresa que fez para sua avó, Vilma Salles. A artista usou suas redes sociais para revelar que realizou um sonho de sua parente e comprou um apartamento novo para ela morar.

"Minha avó ama a praia e desde criança eu falei que eu ia dar um apartamento para ela perto da praia", disse Lud no registro, logo quando lhe mostrava a vista do Rio de Janeiro em sua varanda. Ela agradeceu sua família pela conquista e celebrou a sua melhora de vida.

"Eu sofri muito na minha vida. Eu ficava num aluguel, devia e ia para outro, e do outro eu ia. Mas aí um dia eu falei com Deus: 'Cê tem que me dar um destino pra minha vida'. E Deus me deu essas duas bençãos maravilhosas", disse Vilma ao abraçar a filha e a neta.

Na legenda da publicação, Ludmilla se emocionou ao falar sobre sua avó. "Cresci vendo a minha vó sair cedo pra trabalhar e mesmo sem saber do meu futuro, eu sempre falava que um dia daria um apartamento pra ela. Soube que ela foi despejada várias vezes e mesmo assim, continuei acreditando que um dia eu poderia mudar a realidade dela", contou a cantora.