Dulce Maria aposta em look temático para primeiro show do RBD no Brasil

De verde, azul e amarelo, Dulce Maria arrasa e aposta em look temático para primeiro show da Soy Rebelde Tour, do RBD, no Brasil; confira!

Nesta noite de quinta-feira, 9, acontece o primeiro show da Soy Rebelde Tour no Brasil. O grupo mexicano se reuniu mais uma vez para uma turnê histórica e inicia a sua passagem pelo país no Estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro.

E para a ocasião, a cantora Dulce Maria apostou em um look temático para celebrar a abertura de suas apresentações. De verde, amarelo e azul, a artista escolheu um lindo vestido com a palavra "Brasil" escrita no peito. A musa ainda apostou em botas de salto alto, corset preto e os clássicos cabelos ruivos de sua personagem Roberta na novela Rebelde.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa surgiu dançando no palco da cidade carioca e animou o público, que estava ansioso para vê-la. "Até o chão Brasiiilll", escreveu ela na legenda da publicação. E seus fãs foram à loucura com o vídeo.

"PERFECTA!", disparou a influenciadora digital Nah Cardoso. "EU ACHEI QUE TAVA PREPARADOOOOOOOO", disse um admirador. "Te amo demais", declarou outro. "Gente, isso é real mesmo. Eu te amo Dul", escreveu mais um. "Roberta sendo Roberta!", apontou fã. "É ela Brasil!", disse outro.

Bruna Griphao passa por perrengue para chegar ao show do RBD

Na primeira noite de shows do RBD no Brasil, o grupo mexicano recebeu uma série de famosos na apresentação que está acontecendo no Rio de Janeiro nesta noite de quinta-feira, 9. Entre elas está a atriz e ex-BBB Bruna Griphao. Abordada pela CARAS Brasil na entrada do evento, a artista confessou que passou por um perrengue com sua amiga, a cantora e também ex-BBB Pocah, para chegar ao show a tempo.

Caracterizada como uma personagem da novela Rebelde, Bruna contou sobre seu planejamento para o show. "Cheguei na casa de Vivi [Pocah] eram cinco e pouco. Eu falei: 'A gente tem que sair cedo que senão a gente não vai conseguir encontrar a Dulce [Maria]'. Ai, Vivi sempre no tempo dela, eu falei: 'Vai dar m*rda", iniciou a atriz.

As duas amigas se depararam com um grande trânsito, que estava lhe impedindo de sair de casa. "Aí saímos, estava tudo parado e o Waze dando uma hora e meia [até chegar ao show]. E eu falei: 'Não vamos ver Dulce, morreu. Acabou o sonho, porque a gente era muito fã da Roberta'", contou Bruna, decepcionada.

Para chegarem a tempo, as ex-BBBs optaram por uma opção alternativa para chegar ao show. "Começamos a pedir mototáxi. A gente saiu no meio da rua, conseguimos pegar o mototáxi e, não satisfeitas, a gente parou no lugar errado. A gente correu muito, uns 5 quilômetros correndo de salto", contaram as amigas. "Todo o tempo que a gente gastou para arrumar, se desarrumou", brincou Bruna.