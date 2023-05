Ana Furtado compartilha clique inédito do irmão de Boninho: ''Parceiro''

Irmão de Boninho surge em clique raro com o diretor em viagem com Ana Furtado; veja

A apresentadora Ana Furtado (49) compartilhou novas fotos da viagem de férias que está fazendo com o marido, o diretor global Boninho (61), em Nova York, nos EUA. Nesta quinta-feira, 11, a famosa abriu um álbum dos momentos que curtiram por lá e chamou a atenção ao mostrar o esposo ao lado de um rapaz.

O jovem, Bruno Boni, que surgiu beijando a bochecha do Big Boss, é cunhado de Ana Furtado e também filho do ex-diretor global Boni (87).

" #photodump que chama? Batemos muita perna nessa cidade! Te amamos, New York! E te amo, @jbboninho, meu amor e parceiro de aventuras", disse a apresentadora sobre os dias que tiveram na cidade grande.

Nos comentários, os seguidores admiraram os registros do casal na metrópole. "Maravilhosos", escreveram os fãs. "Casalzão", falaram outros.

Nos últimos dias, a famosa surpreendeu o marido durante uma caminhada que foram realizar no parque. Ela mudou os planos e pediu para fazer uma atividade inusitada.

Veja as fotos de Ana Furtado e Boninho em Nova York:

Boninho é flagrado no shopping com a família

Faltando três dias para a final do BBB 23, o diretor global, Boninho, foi flagrado curtindo com a família seu pouco tempo livre em meio a tanto trabalho. No domingo, 23, ele foi fotografado passeando em um shopping do Rio de Janeiro com Ana Furtado e Boni.

Ao lado da esposa e do pai, o funcionário de alto cargo da Globo surgiu usando um look despojado. De roupa toda preta, Boninho deu um toque especial com um tênis branco e preto estampado.

Cheia de elegância, Ana Furtado - que deixou a emissora carioca no passado após 26 anos de casa - roubou a cena ao aparecer toda de branco. De calça e uma espécie de cropped, a apresentadora deu um show de beleza e boa forma com muita classe.

Acostumados com fotógrafos ao passearem no shopping, a família não se mostrou incomodada com os cliques e até sorriram no momento.

Veja as fotos de Boninho com a família no shopping:

Fotos: Edson Aipim/ AgNews