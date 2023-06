Xuxa revela qual foi o momento mais marcante do seu documentário

Um mês antes do lançamento do seu documentário no Globoplay, Xuxa Meneghel fala sobre o projeto: 'Me emocionaram'

A apresentadora Xuxa Meneghel já está na contagem regressiva para o lançamento do 'Xuxa, O Documentário', no Globoplay, no dia 13 de julho. Oprojeto conta com cinco episódios que falam sobre a trajetória dela na frente e por trás das câmeras, incluindo sua carreira como modelo, apresentadora, atriz e o seu lado pessoal como mãe e filha.

Ao ser questionada sobre qual momento mais a emocionou, ela declarou: “Vários trechos me emocionaram, mas acho que o mais marcante foi o depoimento da Maria. Fiquei feliz que ela pôde fazer parte antes de morrer. Mas vou deixar as pessoas verem e, com certeza, cada uma vai ter uma percepção”. Maria trabalhou com Xuxa e se tornou uma segunda mãe dela ao longo dos anos. O depoimento dela aparece no trecho sobre a intimidade e os bastidores da vida de Xuxa, que também conta com depoimentos de outros integrantes da família.

O documentário conta com mais de 30 depoimentos e muitas imagens de arquivo da vida dela, que fala de suas alegrias, conquistas e desafios ao longo da carreira e da vida.

Xuxa conta como foi encontrar Marlene Mattos para o documentário

A apresentadora Xuxa Meneghel teve um reencontro com a diretora Marlene Mattos após 15 anos sem contato. O momento aconteceu para a gravação do documentário sobre a vida da rainha dos baixinhos, do Globoplay. O encontro delas aconteceu sob a direção de Pedro Bial, que é responsável pela direção do documentário.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Xuxa revelou como foi ficar frente a frente com Marlene. “Eu acho que ela foi meio armada, achando que era 'meu documentário, feito meu amigo Pedro'. Já chegou de um jeito assim: 'Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou'. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente”, disse ela.

Em entrevista no programa Saia Justa, do GNT, ela refletiu sobre como foi ver os primeiros episódios do documentário. “Eu vi quatro episódios e eu saí de lá impactada. Deu uma bugada na minha cabeça. Vi muita coisa, coisa que eu não sabia nem que existia. Eles fizeram uma pesquisa enorme, eu não sabia nem que eu tinha vivido tudo isso. Eu revivi tudo aquilo. Eles mexeram não só no baú, mexeram em caixinhas que estavam fechadas”, afirmou.