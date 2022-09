Xuxa revela como foi reencontrar Marlene Mattos: 'Foi punk'

Xuxa Meneghel fica frente a frente com Marlene Mattos para gravação de documentário sobre sua vida e conta o que o público pode esperar do novo projeto

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 09h21

A apresentadora Xuxa Meneghel está gravando um documentário sobre a sua vida e carreira para o Globoplay e viveu um reencontro marcante com sua ex-empresária Marlene Mattos. As duas trabalharam juntas por cerca de 20 anos, mas romperam a relação há cerca de 19 anos. Agora, elas ficaram frente a frente de novo para o documentário, que está sendo comando por Pedro Bial.

Após o reencontro, Xuxa contou como foi o momento. "O doc tem momentos de altos e baixos. Mas emoção é a palavra certa. Por exemplo, tinha 19 anos que eu não encontrava a Marlene e reencontrei. O reencontro foi difícil, foi punk", disse ela em entrevista ao Gshow. Vale lembrar que Marlene foi diretora de Xuxa na TV e também é madrinha de batismo de Sasha. A gravação do reencontro aconteceu em 2021. Por enquanto, o documentário não teve a data de lançamento anunciada.

Além dissso, a rainha dos baixinhos contou sobre a importância de fazer este documentário enquanto está viva e pode ver o que as pessoas têm para falar sobre ela. "Estou há quase 40 anos com meu rosto na televisão. É um momento para você avaliar e é legal que você pode receber seus frutos agora, não depois que você morre. Porque eu vejo tanta gente indo embora com essa coisa de pandemia, da idade, de doenças... Vejo as pessoas querendo fazer homenagens para as pessoas que já se foram e depois todo mundo começa a falar: ‘Ah... Você foi muito importante para mim...’ As pessoas estão falando isso lá no doc! O que eu fui e o que eu não fui. Estou recebendo tudo isso agora e isso é muito bom. Aí é que vale, aí é que é importante", declarou.

Por fim, Xuxa garantiu que o documentário vai mostrar várias pessoas falando de vários momentos de sua vida e carreira. "Um documentário tem que ser interessante não só para mim, mas para todo mundo e para a minha história. Ela (Marlene) faz parte da minha história. É fato. Como o Pelé (Xuxa namorou o jogador durante seis anos, nos anos 80), o Beco (Ayrton Senna, com quem ela se relacionou por 1 ano), como a minha filha, o Ju (o atual namorado, o cantor Junno Andrade), como várias pessoas que vão aparecer, as paquitas que puderam falar... Enfim, acho que ninguém faz uma história sozinha e ela vai ser contada por várias pessoas", afirmou.

Xuxa também já reencontrou Sérgio Mallandro

Recentemente, Xuxa Meneghel promoveu um momento de nostalgia para os fãs ao surgir ao lado do humorista Sérgio Mallandro. Os dois apareceram sorridentes e abraçados em fotos feitas nos bastidores do filme Mallandro: O Errado Que Deu Certo.

A novidade foi revelada pela equipe de Xuxa em seu Instagram ao revelar a participação da rainha dos baixinhos no projeto.

Vale lembrar que Xuxa e Sergio Mallandro marcaram uma geração como o par romântico Maria e Bob no filme Lua de Cristal, de 1990.