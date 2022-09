Xuxa Meneghel mostra encontro com Sergio Mallandro para novo projeto

Xuxa Meneghel surgiu sorridente ao posar com o humorista Sergio Mallandro nos bastidores de um novo filme juntos

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 21h26

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) e o humorista Sergio Mallandro (66) vão aparecer juntos no cinema novamente. Nesta terça-feira, 6, os dois apareceram sorridentes e abraçados em fotos feitas nos bastidores do filme Mallandro: O Errado Que Deu Certo.

A novidade foi revelada pela equipe de Xuxa em seu Instagram ao revelar a participação da rainha dos baixinhos no projeto.

Vale lembrar que Xuxa e Sergio Mallandro marcaram uma geração como o par romântico Maria e Bob no filme Lua de Cristal, de 1990.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Novos projetos de Xuxa Meneghel

Além disso, Xuxa contou de sua atual fase profissional. Ela está envolvida com a preparação para fazer uma série de ficção para o Globoplay com base em sua vida. O projeto está na fase de definir o elenco e deverá ser lançado apenas em 2024.

Atualmente, Xuxa está envolvida com as gravações da série Tarã, da Disney, que já teve cenas feitas no Acre e agora será gravada em estúdios no sudeste e em uma fazenda no sudeste. “Eu não interpreto nada. Eu brinco. Sou a única pessoa que não canta nos próprios discos, não atua nos filmes e bateu os recordes que todo mundo já sabe. Acho que com essa série eu vou chegar a lugares que, se eu não atuasse, não chegaria: falando da natureza, do cuidado com o ambiente. A plataforma tem me dado oportunidade de apresentar uma mensagem bacana”, contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!