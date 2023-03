Xuxa revela trecho de conversa com Marlene Mattos para documentário

Em participação no programa Saia Justa, Xuxa Meneghel exibe trecho do documentário sobre a sua vida com a participação de Marlene Mattos

A apresentadora Xuxa Meneghel exibiu um trecho do documentário sobre a sua vida para o Globoplay em uma participação no programa Saia Justa, do GNT, nesta semana. Ela revelou uma imagem com um trecho da conversa que teve com a diretora Marlene Mattos. As duas trabalharam juntas por muito tempo na TV, mas se afastaram e ficaram quase 20 anos sem contato.

No vídeo do documentário, Xuxa perguntou para Marlene: “Você sabe há quanto tempo a gente está sem se falar?”. A diretora negou e Xuxa respondeu: “Já tem quase 20 anos, tem 19 anos. É muito tempo”. Então, Marlene refletiu: “19 anos que a gente ficou junto. E 19 anos que a gente ficou separado. O tempo leva umas coisas. Outras ele leva um tempo só”.

Logo depois, o vídeo, divulgado no Instagram dela, exibiu um trecho da conversa dela no Saia Justa, no qual Xuxa refletiu sobre como foi ver os primeiros episódios do documentário. “Eu vi quatro episódios e eu saí de lá impactada. Deu uma bugada na minha cabeça. Vi muita coisa, coisa que eu não sabia nem que existia. Eles fizeram uma pesquisa enorme, eu não sabia nem que eu tinha vivido tudo isso. Eu revivi tudo aquilo. Eles mexeram não só no baú, mexeram em caixinhas que estavam fechadas”, afirmou.

Por enquanto, o documentário ainda não teve a data de estreia confirmada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globoplay (@globoplay)

Xuxa Meneghel conta sobre a chegada dos 60 anos

Em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Xuxa Meneghel também falou sobre a chegada dos 60 anos – ela faz aniversário em 27 de março. “Vejo este momento por dois aspectos. Um, de mulher realizada com o homem que eu amo. Chegar aos 60 com um cara que te ama como o Ju (Junno Andrade) me ama faz a minha vida íntima ser redondinha. Minha filha é independente e me manda mensagem todos os dias, de manhã e de noite e sempre envia uma foto em que está sorrindo. Estou no auge que um ser humano pode alcançar como amante, como mulher, como mãe", disse ela.

E completou: "Mas olho minha pele enrugadinha e é um outro lado da idade. O colágeno não existe. Minha pele é castigada do sol, que continuo pegando, porque adoro. Por mais que eu use os melhores cremes, me olho no espelho e não me vejo como antes. Ju fica dizendo que sou linda e gostosa. Mas eu trabalho com a imagem desde jovem e sei que não é igual. É difícil. Me olho e falo: nunca mais terei aquele corpo, aquela cinturinha".