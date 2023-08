Xuxa Meneghel comove ao relembrar últimas frases da mãe, Dona Alda

No documentário, Xuxa Meneghel diz que a mãe não soube da morte de um dos filhos antes de partir: 'Eu tive que mentir para ela'

A apresentadora Xuxa Meneghel fez um depoimento comovente sobre a morte de sua mãe, Dona Alda, após anos de luta contra o Parkinson. Em Xuxa – O Documentário, do Globoplay, ela relembrou as últimas frases que ouviu da mãe. “Uma das últimas coisas inteiras que ela falou para mim foi: 'Nem se eu quiser agora eu posso me matar. Eu vou precisar que alguém faça isso para mim' ”, relembrou.

Então, ela contou como foi ver a mãe perdendo os movimentos do corpo e como foi o diagnóstico. “O momento mais pesado da minha vida, sem dúvida nenhuma, foi a perda da minha mãe. A gente descobriu que a mãe estava com Parkinson quando a Sasha estava com dois anos e meio. Ela estava brincando com a minha mãe e a gente viu que ela estava mexendo [a mão]. E aí eu fui fazer os exames na mãe e a gente descobriu o Parkinson nela. Eu trouxe ela para perto de mim. Eu montei como se fosse uma UTI dentro de casa, com todas as máquinas necessárias. Ela ficou comigo uns 10 anos, nesse processo de ir perdendo aos poucos. Eu vi a minha mãe, que era uma pessoa dos trabalhos manuais, deixando de mexer a mão, deixando de mexer o corpo. Eu vi a minha mãe perdendo a fala, e ela gostando tanto de cantar para a gente. Eu vi a minha mãe, que não queria depender de ninguém, dependendo de duas pessoas diariamente para dar banho, para alimentá-la... E depois perder a capacidade de se alimentar por aqui [pela boca], ela gostava tanto de comer o pãozinho dela, para se alimentar por sonda. Enfim, ela foi ficando presa dentro do corpo”, afirmou.

A apresentadora ainda contou que não estava pronta para perder sua mãe. “Eu não estava preparada. Foi um egoísmo muito forte da minha mãe porque eu fiquei com a minha mãe pedindo a Deus um último momento. Mesmo ela não podendo falar e se movimentar, eu queria ela do meu lado. Eu me pergunto porque eu fui tão egoísta, porque eu tendo tanto bate-papo com Deus, porque eu não consigo verbalizar para ele que podia levá-la. Muita gente falava: 'fala que pode levá-la'. E eu dizia: 'Não pode levá-la. Eu não queria isso'”, afirmou.

Então, Xuxa contou sobre o dia da morte de sua mãe. “Um dia antes dela morrer, eu entrei no quarto dela e o batimento cardíaco dela estava 38 de batimento. Às 5 horas da manhã, ela foi embora. Viraram ela e o coração parou de bater”, declarou.

Dona Alda não soube da morte do filho Cirano

Ainda no documentário, Xuxa contou que perdeu o irmão Cirano pouco tempo antes da morte da mãe e que não contou para Dona Alda sobre o falecimento do filho . “Antes dela morrer, meu irmão, o Cirano, teve uma parada cardíaca. Ele era uma pessoa jovem, perto de fazer 56 anos. O coração dele parou em Angra, na Ilha Grande, só estava ele e o filho dele, e não pode... Os primeiros socorros demoraram e ele morreu. Eu não falei isso para a minha mãe. Porque eu acho que ela iria morrer naquele momento. Os médicos pediram para não falar. Foi uma das coisas piores, porque eu tive que mentir para ela”, contou.

Pai de Xuxa Meneghel também morreu antes da mãe dela

Em outro trecho, Xuxa relembrou a morte do seu pai , que também aconteceu antes da partida de sua mãe. “Nesse meio tempo, o meu pai veio e falou: 'como é ruim ver ela assim'. E ele reclamava da dor nas costas. E quando ele foi fazer o exame da dor nas costas, deram um remédio que afinou muito o sangue, deu hemorragia interna e ele morreu antes da minha mãe também. Foi assim: o Cirano morreu; depois de um ano, o meu pai morreu; depois de mais um ano, a minha mãe se foi”, relembrou.

Junno Andrade relembra como soube da morte da sogra

Namorado de Xuxa Meneghel, o ator e cantor Junno Andrade relembrou quando soube da morte da sogra. “Eu estava gravando no centro da cidade e ela me ligou e falou... Foi uma cena forte. A Xu me mostrou a Aldinha no telefone. A Aldinha com o olho fechado. Eu demorei para entender. E ela falou: 'Ela se foi. Ela foi embora'”, afirmou ele.

Então, ele contou a reação de Xuxa após perder a mãe. “Ela demorou muito para chorar a morte da mãe dela. Ela segurou porque ela queria arrumar a Aldinha, colocou a roupa que a Aldinha gostava, preparou tudo. Era uma característica muito forte da Xuxa, tomar para ela a responsabilidade”, relembrou.