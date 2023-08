Marlene Mattos relembra primeiro encontro com Xuxa: 'Foi um soco no estômago'

Marlene Mattos revela frase de Xuxa Meneghel que a surpreendeu na primeira conversa delas: 'Foi decisiva'

A diretora e produtora Marlene Mattos relembrou a primeira conversa que teve com Xuxa Meneghel antes que elas começassem a trabalhar juntas. Durante Xuxa – O Documentário, do Globoplay, ela contou que ficou impactada com uma declaração da apresentadora e isso a fez aceitar o trabalho na época.

Marlene contou que era assistente do produtor e diretor Mauricio Sherman (1931-2019), que foi um dos pioneiros da TV, e ele disse para ela ir conversar com Xuxa. “O Sherman disse para mim: 'Tem uma menina que eu quero que você formate um programa para ela'. E eu cheguei e falei para ela que eu era assistente do Sherman e perguntei para ela o que ela queria. Ela olhou para mim e falou: 'Eu quero aprender'. Foi um soco no meu estômago”, disse ela.

Então, ela explicou a sua surpresa. “Eu esperava escutar tudo, menos isso. Aí eu falei para ela: 'Se eu trabalhar com você, quem vai mandar sou eu'. E ela disse: 'Tudo bem'. 'Não vou pedir desculpa para você'. 'Tudo bem'. Eu vi uma resposta muito sincera que não levou segundos. 'O que você quer da vida?'. 'Eu quero aprender'. Então, ali, ela me ganhou. Eu acho ótimo quem quer aprender. Essa resposta dela foi definitiva, foi decisiva para eu dedicar anos da minha vida a trabalhar com ela e para ela”, contou.

Xuxa questionou frase de Marlene

Ainda no documentário, Xuxa e Marlene falaram sobre uma frase polêmica que a diretora e produtora disse para a apresentadora no passado. Em um trecho da conversa, Xuxa questionou Marlene sobre algo que a chocou no passado. “Você falou para mim que você tinha raiva que eu era muito saudável e que eu nunca ia morrer cedo como Marilyn Monroe... Que os ídolos teriam que morrer cedo, você me falou isso”, disse ela. Então, entre risadas, a diretor confirmou: “Eu continuo falando isso. Eu continuo dizendo que os ídolos, os ícones, tem que morrer cedo”.

Na sequência, a rainha dos baixinhos relembrou o que ouviu de Marlene após a morte do piloto Ayrton Senna, que tinha sido namorado de Xuxa. “Você lembra quando o Beco morreu, o que você falou para mim? 'Ah, ele virou um ídolo e você não'”, relembrou. E Marlene confirmou: “Eu sou assim até hoje, sou pior ainda”.