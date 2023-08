Marlene abre o jogo sobre reencontro de Xuxa com o pai na TV: 'Também pelo Ibope'

Xuxa e Marlene Mattos revelam bastidores do reencontro icônico da apresentadora com seu pai na TV: 'Eu pensei em sair'

A apresentadora Xuxa Meneghel e a diretora e produtora Marlene Mattos relembraram uma cena icônica do passado da comunicadora durante entrevista em Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Na conversa, elas falaram sobre quando Xuxa reencontrou o pai, Luiz Floriano Meneghel, no último dia da gravação do programa Xou da Xuxa, em 1992. O assunto começou quando o diretor Pedro Bial comentou que Xuxa não gostou da surpresa.

“Eu nunca fui de esconder as coisas, na mina cara não dava. Nesse momento, eu estava há sete anos sem falar com o meu pai. E a Marlene tinha uma coisa: Se tinha lágrima, ela dizia que tinha Ibope. Eu me senti muito usada porque ela sabia o quanto iria mexer comigo. Mas tudo pelo Ibope”, afirmou a rainha dos baixinhos.

Então, a diretora se defendeu: “Não era assim. Se tinha lágrima verdadeira... Não é como hoje. Hoje as pessoas fabricam as lágrimas. Isso era real. E era uma coisa que eu sabia que mexia contigo, essa coisa dos seus pais, da separação”. Assim, Xuxa revelou que pensou em abandonar a gravação. “Eu pensei em sair. Olhei para um lugar e pensei: 'por onde eu vou embora?'. Me senti realmente usada. 'É isso que ela quer? Então eu vou sair'. Esse foi um dos momentos que foi difícil. Meu pai nem sabia abraçar, nem conseguiu abraçar. Eu era praticamente uma pessoa estranha para ele. Eu tentei falar com ele. Mas ele não sabia mais os meus gostos. Me oferecia café, sendo que eu não tomava café. Me oferecia frango, carne, sabendo que eu não comia carne. Era uma pessoa muito estranha”, declarou.

Assim, Marlene contou que fez aquilo pela família. “Tudo pela família. Uma filha reencontrando um pai. Foi também pelo Ibope”, afirmou ela. E Xuxa disse: “Eu estava muito fragilizada e fiquei mais ainda naquele momento. Era um momento em que eu estava expondo toda a minha vida e bota o meu pai, que eu não estava falando com ele pela traição com a minha mãe, e você sabia da história toda e botou mesmo assim”.

Na sequência, a diretora justificou a sua atitude. “Eu botei porque era um problema da sua mãe com o seu pai. Você, como filha, não tinha que se meter nisso. Eu achava isso, não tinha que se meter, os problemas dos pais são dos pais, eles que resolvam. Foi lindo”.

Foto mostra abraço de Xuxa e Marlene após gravação

Uma nova imagem dos bastidores da gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 3. Isso porque a imagem mostrou Xuxa Meneghel e Marlene Mattosabraçadas após a gravação da conversa tensa entre elas.

A foto foi compartilhada pelas diretoras Camila Appel e Cassia Dian, que fizeram o projeto junto com Pedro Bial. Na legenda, Camila contou que a imagem não representa o sentimento que elas estavam naquele momento.

“O abraço geral não traduz o sentimento do momento. Mas aconteceu. Uma coisa meio sem jeito, para um momento tenso. Hoje, vocês assistem ao quarto episódio da série”, disse ela. Então, Cassia Dian falou sobre o tema do episódio desta semana. “O episódio de hoje é sobre encontros e despedidas, e fala também de outra personagem fundamental na trajetória da apresentadora: sua mãe, Alda”, escreveu.