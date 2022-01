Xuxa Meneghel presta linda homenagem à mãe no dia em que ela faria aniversário: ''Você faz falta''

Apresentadora Xuxa Meneghel relembrou com carinho o aniversário da mãe, Alda, no dia em que ela completaria 85 anos

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h49

A apresentadora Xuxa Meneghel (58) fez questão de homenagear a mãe nas redes sociais no dia de seu aniversário!

Dona Alda, que lutava contra Parkinson, faleceu aos 81 anos de idade, em maio de 2018 em sua casa no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 26, ela completaria 85 anos. Xuxa compartilhou um registro antigo do casamento da mãe e declarou todo seu amor, falando da saudade.

"Hoje é o niver da minha Aldinha, que casou com 15 anos e teve sua primeira filha aos 16 e aos 26 já tinha 5 filhos, sua profissão? Professora de artes, costureira, cozinheira, tudo isso pra nos fazer roupas lindas, ótima comida, e nos ensinava tudo que sabia de artes, uma linda voz, mas acima de tudo amava seus filhos tantoooo que não precisávamos procurar, buscar amor em outras pessoas", começou escrevendo.

"Quem a conheceu também recebeu esse amor, se existe uma profissão chamada “ amor” era a dela . Aldinha você faz falta, espero que você esteja bem aí, ensinando e recebendo o que você sempre nos deu… AMOR", disse Xuxa.

Recentemente, Xuxa parabenizou o amigo Renato Aragão, que completou 87 anos de idade. "É nítido o meu amor por vc @renatoaragao. Mas eu nunca te agradeci por vc ter acreditado em mim quando eu ainda estava no Clube da Criança, por vc deixar eu ser a única namoradinha do Didi, por vc ser meu vizinho na casa rosa, no malibu, em Orlando…".

Confira a homenagem de Xuxa Meneghel para a mãe, Alda: