Vera Fischer mostra encontro com Reginaldo Faria e relembra par romântico em 'O Clone': ''Juntos de novo?''

Atriz Vera Fischer é prestigiada por Reginaldo Faria em espetáculo e dá selinho no ator ao relembrar quando contracenaram em 'O Clone'

Que encontro! A atriz Vera Fischer (71) usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um reencontro mais que especial.

Em suas redes sociais, a veterana mostrou que foi prestigiada pelo ator Reginaldo Faria (85) em sua peça, Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, que está em cartaz no Rio de Janeiro, e dividiu o momento relembrando quando contracenaram na novela O Clone, exibida em 2002 na TV Globo.

Em um dos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, os dois aparecem dando um selinho. "Gente! Será que Ivete e Leãozinho estão juntos de novo? Meu querido @oficialreginaldofaria foi uma delícia revê-lo ontem na peça!!! Hoje ainda tem viu? Quem ainda não foi... Correeeee", brincou ela, citando seus personagens em O Clone, Yvete e Leônidas.

Nos comentários, os fãs ficaram nostálgicos com o encontro. "Melhor casal! Leãozinho e Ivete!", "A foto de milhões. Maravilhosos! Que delícia de encontro", "Será que a Ivete conseguiu tirar do Leãozinho, alguma joia ou um carro de luxo?! "Icônicos demais", "Que momento, Brasil!", "Melhor casal de novela", disseram.

Confira os registros do encontro de Vera Fischer com Reginaldo Faria:

Vera Fischer tranquiliza fãs após testar positivo para covid-19

Em janeiro, Vera Fischer teve covid-19 e usou a web para tranquilizar os seguidores após testar positivo para a doença.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo para relatar que está se recuperando e já está se sentindo melhor, principalmente após tomar as quatro doses da vacina contra o vírus. "Vocês estão preocupados comigo e eu agradeço muito. Estou melhorando e eu já tomei as quatro doses da vacina, estou repousando e logo, logo vou estar boa", disse ela no começo da gravação.

