Vanessa Giacomo e Alessandra Negrini recriam abertura de novela com equipe de 'Travessia'

Atriz Vanessa Giacomo diverte os fãs ao compartilhar vídeo reproduzindo a abertura de 'Senhora do Destino' com equipe de 'Travessia'

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 11h06

A atriz Vanessa Giacomo (39) divertiu os seguidores nas redes sociais ao publicar um vídeo ao lado da equipe de Travessia nos bastidores de gravações!

Na quarta-feira, 07, a artista, que está no elenco da nova novela das nove da TV Globo, substituta de Pantanal, apareceu reproduzindo a abertura da novela Senhora do Destino, de 2004, ao lado de com Alessandra Negrini (52) e parte da equipe do folhetim de Gloria Perez (73), que tem estreia prevista para outubro e traz Jade Picon (20) em sua estreia como atriz.

Nos registros, publicados no Instagram, as famosas surgiram fazendo poses de estátua ao som da música Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento, na voz da cantora Maria Rita (44).

"SÓ VEM TRAVESSIA", escreveu Vanessa Giacomo ao legendar a postagem.

"Kkkkkk sensacional", elogiou Giovanna Antonelli, que integra o elenco da novela, no repost de Alessandra. "Kkk Mara", disse Drica Moraes, que também estará na trama. "Ansiosa demais!!, "Amei!!! Ai não vale, vocês já são artistas", "Ficou um take excelente! Parabéns! ", "Muito bom", destacaram os admiradores.

Em Travessia, Negrini será irmã de Vanessa Giácomo e dividirá Rodrigo Lombardi com ela. Os personagens de Giácomo e Lombardi serão namorados no começo da trama, e Alessandra - que morará em Portugal - implicará com o cunhado. Anos depois, a personagem de Negrini convidará a irmã para seu casamento, e ela terá um choque ao descobrir que o noivo é seu ex-namorado.

