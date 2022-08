Alessandra Negrini assiste jogo do Corinthians com a tricolor Kika Kalache: ''Futebol civilizado!''

Corintiana, atriz Alessandra Negrini assiste ao jogo do time e compartilha clique ao lado de Kika Kalache, que é torcedora do Fluminense

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 10h34

Corintiana roxa, a atriz Alessandra Negrini (51) assistiu ao jogo do seu time do coração, Corinthians, na noite de quarta-feira, 24, contra o Fluminense!

Uniformizada, a artista compartilhou cliques em seu feed no Instagram ao lado da também atriz Kika Kalache (50), que é tricolor carioca, e mostrou que as duas acompanharam a partida que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro, na casa de Kika.

O jogo acabou em 2 a 2, com gols de Paulo Henrique Ganso (32) e Jhon Arias (24) pelo Fluzão, e de Renato Augusto (34) e Róger Guedes (25), nos últimos momentos, pelo Timão.

"Futebol civilizado! Na casa dos adversários! Foi lindo! Vai @corinthians!", disse Alessandra, que completa mais um ano de vida no próximo dia 29 de agosto.

"Mulé!!!! Com você vale dividir resultado", disse Kika nos comentários. Os internautas comentaram sobre o resultado do jogo e elogiaram as atrizes. "Que mulheres encantadoras", "Empate pra ninguém sair chateada", "Que lindas, união de beleza e talento", "Se todos fossem assim...", "Pé quente", "Goxxto assim... Um respeitando o outro, e vai Corinthians".

Vale lembrar que foi o primeiro jogo do Corinthians contra o Fluminense da semifinal da Copa do Brasil. As equipes voltam a disputar a vaga na decisão do campeonato no dia 15 de setembro na Neo Química Arena, em São Paulo.

Alessandra Negrini assiste a Corinthians x Fluminense com Kika Kalache:

Alessandra Negrini exalta parceria com Rodrigo Lombardi

Alessandra Negrini usou as redes sociais recentemente para celebrar sua parceria com Rodrigo Lombardi (45). Os dois viverão um par romântico na novela Travessia, que substituirá Pantanal. Ela postou fotos ao lado do colega de profissão nos bastidores das gravações do folhetim da TV Globo, e contou que estava muito feliz por trabalhar com o amigo. "Diretamente do festival de cinema de Cannes! Mentira, to zoando, mas é um casal chique ou não é? Feliz em contracenar com @rodrigolombardi, meu novo parceiro, na novela Travessia da Rede Globo", disse ela.

Na próxima novela, Negrini será irmã de Vanessa Giácomo (39) e dividirá Lombardi com ela. Os personagens de Giácomo e Lombardi serão namorados no começo da trama, e Alessandra - que morará em Portugal - implicará com o cunhado. Anos depois, a personagem de Negrini convidará a irmã para seu casamento, e ela terá um choque ao descobrir que o noivo é seu ex-namorado.

