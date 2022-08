Alessandra Negrini exalta parceria com Rodrigo Lombardi em novo trabalho: "Um casal chique"

Alessandra Negrini e Rodrigo Lombardi vão viver um par romântico na próxima novela das nove da TV Globo, 'Travessia'

Alessandra Negrini (51) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 15, para celebrar sua parceria com Rodrigo Lombardi (45). Os dois viverão um par romântico na novela Travessia, que substituirá Pantanal.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou duas fotos ao lado do colega de profissão nos bastidores das gravações do folhetim da TV Globo, e contou que estava muito feliz por trabalhar com o amigo.

"Diretamente do festival de cinema de Cannes! Mentira, to zoando, mas é um casal chique ou não é? Feliz em contracenar com @rodrigolombardi, meu novo parceiro, na novela Travessia da Rede Globo", escreveu a artista na legenda da publicação.

Na próxima novela, Negrini será irmã de Vanessa Giácomo (39) e dividirá Lombardi com ela. Os personagens de Giácomo e Lombardi serão namorados no começo da trama, e Alessandra - que morará em Portugal - implicará com o cunhado. Anos depois, A personagem de Negrini convidará a irmã para seu casamento, e ela terá um choque ao descobrir que o noivo é seu ex-namorado.

Confira as fotos de Alessandra Negrini com Rodrigo Lombardi:

Lombardi surge de roupão

Nesta segunda-feira, 15, Rodrigo Lombardi chamou atenção da web ao compartilhar uma foto arrasadora que fez enquanto tomava um banho de sol usando apenas um roupão. Na imagem, o ator aparece em uma sacada, admirando a natureza com uma cara séria, enquanto era iluminado pela luz do sol que realçava sua beleza natural. "Tá difícil... Mas vai dar certo", disse ele na legenda.

