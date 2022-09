Jade Picon surge como Chiara e mostra rotina de gravações em 'Travessia'

Influenciadora Jade Picon compartilha vídeos da caracterização de sua personagem para a novela 'Travessia', de Gloria Perez

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 13h09 - Atualizado às 16h10

A influenciadora Jade Picon (20) está gravando sua primeira novela, Travessia, da TV Globo, que estreia no mês de outubro nas telinhas, e mostrou bastidores da produção nas redes sociais, mais uma vez!

A ex-sister, participante do BBB 22, tem compartilhado com os seguidores o set de filmagens como a personagem Chiara, par romântico de Chay Suede (30) no folhetim de Gloria Perez (73), que vai substituir o remake de Pantanal nas novelas das nove.

Nesta quarta-feira, 07, a famosa publicou série de vídeos nos Stories do Instagram mostrando um pouco de seu dia no camarim. A jovem exibiu a caracterização de sua personagem, produzindo maquiagem e cabelos.

"Mais um dia de externa hoje. Olha que legal! Super cedo pra fazer com o lugar fechado ainda", disse. "Agora vamos para o camarim que é dentro do ônibus. Ali tá meu camarim, ali tem banheiro...", mostrou Jade.

Na noite de terça-feira, 06, ela apareceu decorando textos para gravação. A trama vai substituir Pantanal a partir do dia 10 de outubro. Vale lembrar que em Travessia, Jade irá interpretar uma influencer digital, filha da personagem de Grazi Massafera (40) e Humberto Martins (Guerra).

Momentos depois, já em casa, ela mostrou o novo escritório de sua casa: "Troquei meu escritório de lugar, arrumei tudo hoje, porque meu irmão pegou o outro quarto pra ele", falou Jade sobre o irmão, Léo Picon.

Veja Jade Picon como Chiara nos bastidores de 'Travessia':

Jade Picon surge como Chiara em primeira chamada de 'Travessia'

Na última segunda-feira, 05, a TV Globo exibiu a primeira chamada de Travessia. Nas imagens, eles revelaram um resumo da história da nova novela das nove e mostraram parte do elenco vivendo seus personagens, incluindo Jade Picon, que faz a sua estreia como atriz.

O trailer mostra que Brisa (Lucy Alves), desde a adolescência, namora Ari (Chay Suede), filho de dona Núbia (Drica Moraes), comerciante local, que já demonstrava ser contra a relação dos dois, com medo de que seu filho acabasse não tendo um futuro grandioso. Quando a história começa a ser contada, Brisa e Ari estão de casamento marcado. Nas vésperas da cerimônia, Ari precisa ir para o Rio de Janeiro nas vésperas do seu casamento. Com isso, Lucy fica preocupada ao notar que o parceiro está mudado desde que chegou ao estado sudestino. Durante a estadia, ele conhece Chiara (Jade Picon). A jovem se apaixonará pelo rapaz e viverão uma relação intensa.

Durante esse tempo, Brisa será vítima de uma fake news que mudará sua vida. Além disso, enquanto vai para o Rio de Janeiro atrás de Ari, irá conhecer Oto (Romulo Estrela) na rodoviária, um hacker que vive uma vida estilo nômade.

