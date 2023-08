Tudo isso? Larissa Manoela revela valor que pais retiraram de suas contas bancárias

De volta ao Fantástico, Larissa Manoela revela valor que pais retiraram de suas contas bancárias

A Globo vai exibir neste domingo, 20, trechos inéditos da entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico. Na conversa com a emissora, uma assessora vai revelar o valor que foi retirado das contas bancárias após o rompimento com a mãe.

"Várias transferências feitas da conta dela para contas dos pais. É uma soma superior a R$ 5 milhões", declara ela para a repórter Renata Capucci. A artista também vai confirmar que ficou sem assistência médica após a situação.

No trecho exibido na chamada, ela confirma boatos. "Descobri que eu estava sem um plano de saúde. Que foi cortado", declarou. O programa também promete novos detalhes sobre a relação da artista com Silvana Taques e Gilberto Elias.

A mãe da artista vai se pronunciar pela primeira vez nesta segunda-feira, 21 ao programa Fofocalizando. A mãe da atriz negou as acusações feitas pela filha, alegando que nunca quis o dinheiro para si, nem sequer negou o acesso de Larissa ao seu patrimônio. Ela também admitiu que as acusações de Larissa, feitas no programa exibido pela TV Globo, lhe deixaram abalada.

"Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também", revelou ela na conversa.

Larissa Manoela alerta fãs sobre golpes em seu nome

Após as polêmicas entre Larissa Manoela e seus pais serem escancaradas ao público, alguns internautas embarcaram na brincadeira de tentar ajudar a atriz financeiramente. Ao descobrirem que a artista renunciou o seu patrimônio de R$ 18 milhões, vários internautas passaram a doar dinheiro por meio de uma chave PIX divulgada na internet.

Contudo, o problema era: o PIX não era realmente da artista. A situação acabou tomando proporções enorme e Larissa precisou se manifestar sobre o golpe através de suas redes sociais."Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada a nenhuma conta que me pertença. É golpe!”, começou alertando.