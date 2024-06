Tiago Barnabé se despede de Eliana: ‘Vamos chorar juntas’

Intérprete da Narcisa no Programa Eliana, Tiago Barnabé comove ao falar sobre a última gravação de Eliana no SBT

O humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa no Programa Eliana, comoveu seus seguidores nesta quarta-feira, 12, ao mostrar uma foto abraçado com a apresentadora Eliana. Ele fez um post para falar sobre a última gravação do programa da loira no SBT e a emoção da despedida.

“Meu Deus. Jamais poderia imaginar que este de tantos outros abraços será a nossa despedida de hoje no seu palco amiga. Sem palavras. Gratidão. Indo te encontrar. E vamos chorar juntas”, afirmou na legenda.

Eliana vai sair do SBT neste mês. A última edição do programa dela irá ao ar no dia 23 de junho, depois de 15 anos no ar. O contrato dela com a emissora foi encerrado em comum acordo e Eliana deverá assinar com outra emissora de TV em breve.

Tiago Barnabé mostra foto com a esposa e o filho

O humorista Tiago Barnabé é sucesso absoluto na telinha do SBT ao interpretar a personagem Narcisa no Programa Eliana. Em um momento da vida real, ele surgiu sem maquiagem e sem peruca em uma foto com sua família nas redes sociais.

O artista compartilhou fotos ao lado da esposa, Adriane Domingues, e do filho, Enrico, de 6 anos. Com o rosto limpo, ele celebrou o momento familiar. “Jantando com eles”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Tiago tem o talento da imitação. Além de viver a Narcisa na TV, ele também tem imitações de Sabrina Sato, Luciana Gimenez e Nicole Bahls.