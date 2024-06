Narcisa do Programa Eliana, Tiago Barnabé surge com o filho e a esposa em nova foto

Sem a maquiagem e a peruca da personagem Narcisa, o humorista Tiago Barnabé apareceu de rosto limpo em foto com a esposa e o filho

O humorista Tiago Barnabé é sucesso absoluto na telinha do SBT ao interpretar a personagem Narcisa no Programa Eliana. Em um momento da vida real, ele surgiu sem maquiagem e sem peruca em uma foto com sua família nas redes sociais.

O artista compartilhou fotos ao lado da esposa, Adriane Domingues, e do filho, Enrico, de 6 anos. Com o rosto limpo, ele celebrou o momento familiar. “Jantando com eles”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Tiago tem o talento da imitação. Além de viver a Narcisa na TV, ele também tem imitações de Sabrina Sato, Luciana Gimenez e Nicole Bahls.

O anúncio da saída de Eliana do SBT

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".