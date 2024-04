Tadeu Schmidt elogia Davi ao mencionar sucesso do BBB 24: 'Mérito'

Apresentador do BBB, Tadeu Schmidt falou sobre a repercussão da atual edição do reality show e elogiou a trajetória do campeão Davi

O jornalista e apresentador Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da nova temporada do programa 'Conversa com Bial', exibido na TV Globo na noite de segunda-feira, 22. Em um episódio especial, o atual comandante do Big Brother Brasil falou um pouco sobre seu envolvimento emocional com o reality show.

Tadeu está a frente da competição desde a temporada de 2022, que consagrou Arthur Aguiar campeão. Após apresentar três edições consecutivas, ele revelou que a última mexeu bastante com o país, uma vez que as pessoas o abordavam na rua para perguntar sobre o programa.

"Foi a maior repercussão sem dúvidas. Gosto de sentir o calor do público, de sair e ouvir as pessoas falando, então no [BBB] 22 eu sempre perguntava 'e aí, estão torcendo para quem?'. Todo mundo falava que estava torcendo para o Arthur e, ali, já tínhamos um sinal das coisas. No 23 também. Agora, não perguntei para ninguém, todo mundo veio falar comigo", declarou.

E completou: "Todo mundo me encontrava e vinha perguntar. Mexeu muito com o país o BBB 24". Ao ser questionado por Pedro Bial sobre o sucesso da temporada, Tadeu Schmidt mencionou Davi, vencedor da edição, e elogiou a trajetória do jovem.

"Tem um mérito danado, é um campeão que se entregou e quis jogar o tempo inteiro. A alegria a cada vitória, a maneira como ele vibrou com cada momento e como ele encarou todo mundo. Isso é muito importante, ele tem uma postura que é louvável", comentou o apresentador do reality.

Por fim, Tadeu ainda fez um balanço: "O BBB 24 foi maravilhoso, intenso, um sucesso, o tanto de interação que a gente teve com as pessoas, todo mundo se envolvendo, torcendo, comentando, foi bom ver a repercussão no país inteiro. Foram tantas coisas marcantes no BBB 24, uma história incrível", disse ele.

Eliezer mostra bastidores de encontro com ex-BBBs no 'Conversa com Bial'

O primeiro episódio da oitava temporada do 'Conversa com Bial' promete ser bastante especial. Na última quinta-feira, 18, o apresentador da TV Globo recebeu Tadeu Schmidt como primeiro entrevistado da nova edição e surpreendeu o colega ao convidar alguns ex-BBBs para compor a plateia do programa.

Tadeu está no comando do Big Brother Brasil desde a edição de 2022, enquanto Pedro Bial assumiu o reality show entre 2002 e 2016. Mais de 30 ex-participantes que já passaram pela casa mais vigiada do país marcaram presença na gravação do bate-papo entre os dois comunicadores.

Através das redes sociais, Eliezer, ex-participante do BBB 22, dividiu com o público alguns registros dos bastidores do programa de Bial. Em seus stories, o marido da influenciadora Viih Tube compartilhou imagens ao lado de diversos ex-BBBs que fizeram parte tanto de sua edição, quanto de outras temporadas.

Eliezer ainda aproveitou o momento para elogiar o trabalho de Tadeu Schmidt. "Não tem como não amar demais. Parabéns por ser tudo isso e mais um pouco que nos emociona". Confira!