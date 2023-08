Sidney Sampaio reaparece com os dois pés imobilizados após queda de janela

Sidney Sampaio exibe selfie sorridente e aparece caminhando com muletas e os dois pés imobilizados após cair da janela de um hotel

O ator Sidney Sampaio reapareceu na internet para tranquilizar os seus fãs após cair da janela de um hotel no Rio de Janeiro há poucos dias. No sábado, 12, ele mostrou uma selfie nos stories do Instagram com um sorrisão no rosto para mostrar que está bem. Além disso, ele surgiu uma foto dos bastidores de uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, e mostrou que está com os dois pés imobilizados.

O artista surgiu em pé com o auxílio de muletas e usando botas ortopédicas nos dois pés. Isso porque ele sofreu fraturas ao cair da janela do hotel. A entrevista com ele deve ser exibida neste domingo, 13, na Record TV.

Há poucos dias, Sidney Sampaio também apareceu em um vídeo para falar sobre o susto após ter caído da janela. "Oi pessoal. Que susto que a gente tomou! Passando aqui só para agradecer, primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação. Para todas as pessoas que estão mandando mensagens de incentivo e mandando energia positiva", iniciou ele.

O ator aproveitou a oportunidade para dar atualizações sobre sua recuperação. "[Queria] dizer que agora estou aqui recolhido, me recuperando com a minha família, mas já vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso em forma de agradecimento em todas as pessoas que estão comigo neste processo. Fiquem com Deus, até já!", finalizou Sidney.

Sidney Sampaio no Domingo Espetacular - Foto: Reprodução / Record TV

O que aconteceu com Sidney Sampaio?

Na semana passada, a equipe de Sidney Sampaio se pronunciou sobre o que aconteceu com o ator para que ele caísse da janela de um hotel. "O ator Sidney Sampaio sofreu efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária, Cláudia Melo. Quaisquer informações vinda de 'amigos' são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais”, informaram.

Em outro momento, a ex-mulher dele, Juliana Gama, que é a mãe do filho do ator, também se pronunciou sobre o que aconteceu com o ator. "Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje. Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem", disse ela.

E completou: "Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado como seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente".