Equipe de Sidney Sampaio explica surto do ator em hotel: 'Efeitos colaterais'

Assessoria de imprensa de Sidney Sampaio se pronuncia sobre queda do ator da janela de um hotel no Rio de Janeiro

O ator Sidney Sampaio deixou os fãs preocupados na última sexta-feira, 4, quando sofreu uma queda da janela de um hotel no Rio de Janeiro. Agora, a assessoria de imprensa dele se pronunciou e explicou o que causou o surto do artista, que teria se jogado da janela após quebrar itens no quarto do hotel.

De acordo com o colunista Leo Dias, a equipe dele explicou que ele tomou um remédio para dormir e teve efeitos contrários. “O ator Sidney Sampaio sofreu efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária, Cláudia Melo. Quaisquer informações vinda de 'amigos' são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais”, informaram.

O ator chegou a ser levado para um hospital municipal no Rio de Janeiro e foi diagnosticado com duas fraturas. Porém, ele não revelou mais detalhes do seu quadro de saúde até o momento.

Mãe de Sidney Sampaio fala sobre susto com o filho

Mãe do ator Sidney Sampaio, a dona de casa Edina Sampaio se pronunciou pela primeira vez sobre a queda do filho. Ele está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ela é a primeira familiar do galã a se pronunciar sobre o caso.