Sidney Sampaio: Vídeo mostra como ficou o quarto de hotel após a queda do ator

Sidney Sampaio sofreu uma queda da sacada de um hotel após ter quebrado itens do quarto do local. Assista ao vídeo

O ator Sidney Sampaio deu o que falar na internet nesta sexta-feira, 4, após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Ele foi internado em um hospital por causa das fraturas e seu quadro de saúde é estável. Antes da queda, o artista quebrou itens no quarto do hotel e um vídeo viralizou na internet com imagens de como ficou o espaço.

O colunista Leo Dias exibiu o vídeo em seu perfil no Instagram. As imagens mostram a janela do banheiro quebrada e vários estilhaços de vidro espalhados pelo chão.

De acordo com o programa Balanço Geral RJ, da Record TV, Sidney Sampaio teria se jogado da sacada de um hotel e caiu no primeiro andar. Isso teria acontecido após ele destruir o quarto de hotel onde estava hospedado. Após a queda, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o hospital municipal e segue em observação.

No início da tarde, o hospital divulgou um boletim sobre o estado de saúde do ator.“A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”, informaram, segundo o site Gshow.

Sidney Sampaio relembra o início da carreira

Sidney Sampaioarrancou elogios dos seguidores ao relembrar um clique da época em que fazia Malhação, da TV Globo. Há pouco tempo, o ator relembrou seu personagem Daniel Bittencourt, na novela teen, e falou sobre o quanto é grato pela oportunidade que recebeu na época. Veja a foto aqui.

"Hoje é dia de tbt (2001/2002) Eu escolhi essa. Foi o início da minha carreira e sou grato por tudo. São 20 anos de muito aprendizado. Cada personagem eu consigo aprender algo", afirmou o artista.

Nos comentários os seguidores rasgaram elogios para o ator e afirmaram que ele segue igual quando era mais novo. "Os seus cabelos mudaram mais a cara de bebê continua a mesma", observou uma fã. "Lindo, amei os cachos do cabelo", disse uma internauta. "Não mudou nada, lindo", escreveu outra. "Já era gato desde essa época", afirmou uma fã.