Sidney Sampaio: Boletim médico revela o estado de saúde do ator

Após cair da janela de um hotel, Sidney Sampaio sofreu fraturas e está internado em hospital no Rio de Janeiro

O ator Sidney Sampaio está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após cair da janela de um hotel na manhã desta sexta-feira, 4. No início da tarde, a equipe do hospital divulgou um boletim médico com o quadro de saúde do artista enquanto está em observação no local.

O documento informou que o artista passou por exames e está com o quadro de saúde estável. “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”, informaram, segundo o site Gshow.

De acordo com o programa Balanço Geral RJ, da Record TV, Sidney Sampaio teria se jogado da sacada de um hotel e caiu no primeiro andar. Isso teria acontecido após ele destruir o quarto de hotel onde estava hospedado. Após a queda, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o hospital municipal e segue em observação.

SidneySampaio tem 43 anos. Ele estreou na televisão na virada para os anos 2000, quando fez uma participação no seriado Sandy & Júnior. Depois, engatou participação na novelinha Malhação, onde fez muito sucesso. Seu último trabalho na televisão foi em Topíssima, exibida em 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinny Nunes (@vinnynunes_)

Sidney Sampaio relembra o início da carreira

Sidney Sampaioarrancou elogios dos seguidores ao relembrar um clique da época em que fazia Malhação, da TV Globo. Há pouco tempo, o ator relembrou seu personagem Daniel Bittencourt, na novela teen, e falou sobre o quanto é grato pela oportunidade que recebeu na época. Veja a foto aqui.

"Hoje é dia de tbt (2001/2002) Eu escolhi essa. Foi o início da minha carreira e sou grato por tudo. São 20 anos de muito aprendizado. Cada personagem eu consigo aprender algo", afirmou o artista.

Nos comentários os seguidores rasgaram elogios para o ator e afirmaram que ele segue igual quando era mais novo. "Os seus cabelos mudaram mais a cara de bebê continua a mesma", observou uma fã. "Lindo, amei os cachos do cabelo", disse uma internauta. "Não mudou nada, lindo", escreveu outra. "Já era gato desde essa época", afirmou uma fã.