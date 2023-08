Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da sacada; ator está no hospital

Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da sacada; veja os detalhes

O ator Sidney Sampaio se jogou da sacada de um hotel no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 4, e foi levado para um hospital. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após a queda e encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde é considerado estável.

As informações foram reveladas pelo Balanço Geral RJ, que afirmou que ele teria destruído o quarto no qual se hospedou horas antes. O programa exibiu imagens que mostram o espaço totalmente destruído.

Ainda de acordo com o veículo, Sidney Sampaio teria chegado ao hotel por volta das 4h alterado e inicialmente não foi aceito no local. No entanto, conseguiu se hospedar. Testemunhas relataram ao jornal que o ator quebrou o quarto em que estava antes de cair.

SidneySampaio tem 43 anos. Ele estreou na televisão na virada para os anos 2000, quando fez uma participação no seriado Sandy & Júnior. Depois, engatou participação na novelinha Malhação, onde fez muito sucesso. Seu último trabalho na televisão foi em Topíssima, exibida em 2019.

Veja o vídeo:

🚨ASSISTA: Reportagem do Balanço Geral mostra destruição que Sidney Sampaio causou no hotel e momento em que ele se joga da janela. pic.twitter.com/KND0sEdJDr — CHOQUEI (@choquei) August 4, 2023

RARA APARIÇÃO DE SIDNEY SAMPAIO COM O FILHO

O ator Sidney Sampaio foi flagrado há algumas semanas em uma rara aparição na companhia do seu filho, Leonardo, de 12 anos. Os dois foram flagrados circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

O herdeiro do ator mostrou o quanto já cresceu nos últimos tempos. Ele é fruto do antigo relacionamento do ator com a publicitária Juliana Gama. Atualmente, Sampaio prefere manter a sua vida pessoal longe dos holofotes e quase não aparece em público com seu filho. Hoje em dia, ele estuda medicina.