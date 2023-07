Sidney Sampaio faz rara aparição em público com o filho de 12 anos

Sidney Sampaio é flagrado em passeio no Rio de Janeiro com seu filho de 12 anos

O ator Sidney Sampaio aproveitou a noite da última terça-feira, 18, para curtir um passeio na companhia do seu filho, Leonardo, de 12 anos. Os dois foram flagrados circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

O herdeiro do ator mostrou o quanto já cresceu nos últimos tempos. Ele é fruto do antigo relacionamento do ator com a publicitária Juliana Gama. Atualmente, Sampaio prefere manter a sua vida pessoal longe dos holofotes e quase não aparece em público com seu filho.

O artista está longe da TV desde que atuou na novela Topíssima, de 2019, na Record TV. Hoje em dia, ele estuda medicina.

Fotos: Adão / AgNews

Otávio Mesquita surge com os três filhos

O apresentador Otávio Mesquita reuniu os seus três filhos em uma foto rara nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 17, ele surpreendeu ao posar com os três herdeiros - John Blanch, Luiz Otávio e Pietro - e com looks combinando em um post especial.

O comunicador usou a foto para celebrar o aniversário do filho caçula, Pietro Mesquita, que acaba de completar 14 anos e não escapou do bom humor do pai, que brincou com a altura do rapaz. “Eu e meus amores! Da esquerda para direita: Luiz Otávio, John Blanch, eu e último aniversariante do dia, Pietro, que completa 14 anos, mas tem altura de 30 anos! Parabéns, filho! Você é meu nenê!”, brincou.

O filho mais velho de Otávio é John Blanch, fruto do antigo relacionamento com Elisabeth Blanch. O segundo filho dele é Luiz Otávio Mesquita, da relação com Leonice de Coelho. E o caçula é Pietro, fruto do casamento com Melissa Wilman.