Otávio Mesquita faz rara aparição com os três filhos e brinca com altura do caçula

Otávio Mesquita reúne os três filhos em foto inédita e se diverte ao falar sobre o aniversário do filho caçula, que acaba de completar 14 anos

O apresentador Otávio Mesquita reuniu os seus três filhos em uma foto rara nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 17, ele surpreendeu ao posar com os três herdeiros - John Blanch, Luiz Otávio e Pietro - e com looks combinando em um post especial.

O comunicador usou a foto para celebrar o aniversário do filho caçula, Pietro Mesquita, que acaba de completar 14 anos e não escapou do bom humor do pai, que brincou com a altura do rapaz. “Eu e meus amores! Da esquerda para direita: Luiz Otávio, John Blanch, eu e último aniversariante do dia, Pietro, que completa 14 anos, mas tem altura de 30 anos! Parabéns, filho! Você é meu nenê!”, brincou.

Em outro post, Otávio Mesquita falou sobre o aniversário do rapaz. “O caçula do trio Mesquita está ficando mais velhinho hoje! A idade é 14, com altura de 30 anos. A comemoração começou assim. Pai e filho pilotando pelas ruas de São Paulo, com os nossos super carros de Fórmula 1. Parabéns filho. Amo compartilhar esses momentos com você”, declarou.

O filho mais velho de Otávio é John Blanch, fruto do antigo relacionamento com Elisabeth Blanch. O segundo filho dele é Luiz Otávio Mesquita, da relação com Leonice de Coelho. E o caçula é Pietro, fruto do casamento com Melissa Wilman.

Otávio Mesquita surge com a nova namorada

O apresentador Otávio Mesquita está apaixonadíssimo! Há pouco tempo, ele celebrou o seu amor com Ana Lúcia Ruas. O artista compartilhou uma nova foto do casal e aproveitou para declarar o seu amor.

Na legenda, o comunicador falou sobre o amor na atual fase de sua vida. "Nunca desista de ajudar seu coração mesmo após os 60 anos ! Amor após essa idade e mais forte .. se bem que amor não tem idade mas .. “o tempo é o senhor da razão “ beijo, minha linda", disse ele.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro com agosto de 2021. Eles são amigos há cerca de 18 anos e se apaixonaram recentemente.