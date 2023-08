Sidney Sampaio: tudo o que se sabe sobre a queda; polícia faz perícia no local

Sidney Sampaio: tudo o que se sabe sobre a queda do ator de 43 anos; veja as principais perguntas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando as circunstâncias do acidente envolvendo o ator Sidney Sampaio. Nesta sexta-feira, 4, ele pulou da janela de um hotel e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Veja tudo o que se sabe sobre o acidente:

Quando Sidney Sampaio chegou ao hotel?

Ele teria dado entrada no local às 4h da manhã. Três horas depois, por volta das 7h, funcionários ouviram barulhos e encontraram uma das janelas quebradas.

Como foi a queda?

De acordo com o Balanço Geral, o ator caiu do quinto andar, onde estava, até uma área no primeiro andar, nos fundos de outro apartamento. Ele teria seguido até a janela que dava para a rua, se segurado em um fio e então caído.

O que diz a Polícia Civil do Rio de Janeiro?

Em nota enviada à imprensa, a PC confirma o registro da ocorrência. "O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema). A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos".

Qual o estado de saúde de Sidney Sampaio?

O ator está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. O boletim médico informou que o artista passou por exames e está com o quadro de saúde estável. “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”.

Quem é Sidney Sampaio?

SidneySampaio tem 43 anos. Ele estreou na televisão na virada para os anos 2000, quando fez uma participação no seriado Sandy & Júnior. Depois, engatou participação na novelinha Malhação, onde fez muito sucesso. Seu último trabalho na televisão foi em Topíssima, exibida em 2019.