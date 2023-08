Mãe de Sidney Sampaio levanta hipótese para a queda do filho: "Estava sem"

Mãe de Sidney Sampaio levanta hipótese para a queda do filho; ela já está no hospital com o ator

Mãe do ator Sidney Sampaio, a dona de casa Edina Sampaio se pronunciou pela primeira vez sobre a queda do filho. Ele está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ela é a primeira familiar do galã a se pronunciar sobre o caso.

Ela tranquilizou os fãs, disse que ele está bem e levantou uma hipótese para o caso. "O Sidney estava sem medicamento, ele tem depressão" , declarou ela que já está ao lado do filho no Hospital Municipal Miguel Couto.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando as circunstâncias do acidente envolvendo o ator Sidney Sampaio. Nesta sexta-feira, 4, ele pulou da janela de um hotel e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

SidneySampaio tem 43 anos. Ele estreou na televisão na virada para os anos 2000, quando fez uma participação no seriado Sandy & Júnior. Depois, engatou participação na novelinha Malhação, onde fez muito sucesso. Seu último trabalho na televisão foi em Topíssima, exibida em 2019.

Boletim médico tranquiliza fãs

O ator está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. No início da tarde, a equipe do hospital divulgou um boletim médico com o quadro de saúde do artista enquanto está em observação no local.