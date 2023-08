Sidney Sampaio estampou páginas policiais após caso que assustou fãs: "Fui vítima"

Sidney Sampaio estampou páginas policiais em março do ano passado; relembre o caso

O ator Sidney Sampaio, que se tornou notícia ao se jogar da sacada de um hotel, já se envolveu em outra situações controversas. Há um ano, ele estampou as páginas policiais ao ser vítima do golpe chamado ‘boa noite, Cinderela’. Na época, ele acusou o quiosque de uma praia no Rio de Janeiro de ter adulterado sua bebida.

"Eu fui à praia de manhã, pedi uma cerveja em um quiosque e depois eu só fui voltar ao raciocínio 23h da noite. Colocaram algo na minha bebida, eu fiquei andando, pegaram o meu carro, andaram comigo. Foi horrível", disse ele para o podcast Os Insuportáveis.

Na conversa, ele deu outros detalhes sobre a situação. "Eu tomei só uma cerveja e não estava entendendo nada. 24 horas depois eu fui começar a entender o que tinha acontecido e foi caindo a ficha. Meus cartões todos bloqueados", completou.

Sidney Sampaio, na época, disse que sofreu prejuízo financeiro e que procurou a polícia. "Achei que tivessem roubado o meu carro, mas não roubaram. Eu tive prejuízo por ter feito o boletim. Enfim, foi bem chato", afirmou.

Ator está internado após 'se jogar' de hotel

O ator Sidney Sampaio está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após cair da janela de um hotel na manhã desta sexta-feira, 4. No início da tarde, a equipe do hospital divulgou um boletim médico com o quadro de saúde do artista enquanto está em observação no local.

O documento informou que o artista passou por exames e está com o quadro de saúde estável. “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”, informaram, segundo o site Gshow.

De acordo com o programa Balanço Geral RJ, da Record TV, Sidney Sampaio teria se jogado da sacada de um hotel e caiu no primeiro andar. Isso teria acontecido após ele destruir o quarto de hotel onde estava hospedado. Após a queda, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o hospital municipal e segue em observação.