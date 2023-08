Mãe do filho de Sidney Sampaio revela o que aconteceu com o ator: 'Consequência'

Ex-namorada de Sidney Sampaio e mãe do filho dele revela detalhes sobre o ator após ele ter um surto em um hotel: 'Está sendo medicado'

O ator Sidney Sampaio preocupou seus fãs e familiares ao ter um surto em um hotel no Rio de Janeiro na manhã de sexta-feira, 4, e chegou a pular da janela do local. Ele foi levado para o hospital e liberado algumas horas depois. Agora, a ex-namorada dele, Juliana Gama, que é mãe do filho dele, Léo, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do artista.

Em um post nas redes sociais, Juliana relembrou fotos de Sidney com o filho deles e contou o que causou o episódio do ator no hotel. Ela contou que ele tomou remédio para dormir e teve efeitos colaterais, mas agora ele está sendo medicado e está bem .

"Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje. Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem", disse ela.

E completou: "Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado como seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente".

Sidney Sampaio foi flagrado com o filho há pouco tempo

Em julho deste ano, o ator Sidney Sampaio aproveitou uma noite para curtir um passeio na companhia do seu filho, Leonardo, de 12 anos. Os dois foram flagrados circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

O herdeiro do ator mostrou o quanto já cresceu nos últimos tempos. Ele é fruto do antigo relacionamento do ator com a publicitária Juliana Gama. Atualmente, Sampaio prefere manter a sua vida pessoal longe dos holofotes e quase não aparece em público com seu filho.

O artista está longe da TV desde que atuou na novela Topíssima, de 2019, na Record TV. Hoje em dia, ele estuda medicina.

Foto: Adão / AgNews