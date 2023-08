Sidney Sampaio aparece pela primeira vez após acidente: "Que susto!"

O ator Sidney Sampaio aparece em vídeo pela primeira vez após acidente e tranquila seus fãs sobre seu estado de saúde; confira a declaração!

Nesta segunda-feira, 7, o ator Sidney Sampaio apareceu pela primeira vez após acidente no Rio de Janeiro. O ocorrido aconteceu na última sexta-feira, 4, quando o artista se jogou da sacada de um hotel e precisou ser hospitalizado.

Afastado das redes sociais, o artista utilizou o Instagram da atriz Claudia Melo para mandar uma mensagem ao público. "Segue uma mensagem do nosso querido Sidney Sampaio, para tranquilizar todos seus fãs do Brasil e internacionais que se preocuparam com seu bem-estar. Agradecemos todas as mensagens de amor e carinho", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Sidney tranquilizou seus fãs. "Oi pessoal. Que susto que a gente tomou! Passando aqui só para agradecer, primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação. Para todas as pessoas que estão mandando mensagens de incentivo e mandando energia positiva", iniciou ele.

O ator aproveitou a oportunidade para dar atualizações sobre sua recuperação. "[Queria] dizer que agora estou aqui recolhido, me recuperando com a minha família, mas já vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso em forma de agradecimento em todas as pessoas que estão comigo neste processo. Fiquem com Deus, até já!", finalizou Sidney.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Melo (@claudiamelooficial)

O acidente de Sidney Sampaio

No último dia 4, Sidney Sampaio pulou da janela de um hotel no Rio de Janeiro e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o Balanço Geral, o ator caiu do quinto andar do prédio, até uma área no primeiro andar, nos fundos de outro apartamento. Ele teria seguido até a janela que dava para a rua, se segurado em um fio e então caído.

Antes de cair, Sidney chegou a destruir o quarto onde estava hospedado. Segundo o veículo, o artista chegou alterado por volta das 4 da manhã no local e o acidente teria ocorrido apenas três horas depois.

