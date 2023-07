Sandra Annenberg conta sobre primeira cena picante com Edson Celulari: ''Foi um choque''

Apresentadora Sandra Annenberg relembra como foi fazer cena picante com o ator Edson Celulari na época em que era atriz

Antes de se tornar apresentadora, Sandra Annenberg já foi modelo e até atriz! Convidada do programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, de terça-feira, 25, ao lado da dançarina Lore Improta e do humorista Marcio Donato, ela recordou sua primeira cena para a TV.

Esbanjando o bum humor, a jornalista contou detalhes de seu primeiro papel, na minissérie Chapadão do Bugre, da Bandeirantes, quando precisou contracenar sem roupas com o ator Edson Celulari. Na época, a artista tinha apenas 18 anos.

Ela se animou a participar do projeto quando ficou sabendo que o diretor Walter Avancini estava preparando a série. Annenberg acabou chegando tarde no teste e perdeu a chance. Insistente, ela deixou sua ficha com a produção, e para sua surpresa, recebeu uma ligação de Walter a convidando para substituir uma atriz.

A personagem era Vicenza, uma jovem prostituta."Ela era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto... Eu me identifiquei com ela nesse momento", brincou Sandra.

"O Avancini vira para mim e fala: 'Cê já fez alguma cena nua?' e eu falei: 'Avancini, eu nunca fiz cena, que dirá nua'. Ele falou: 'Então, tira a roupa e vai para a cama' e assim começou a minha história", relembrou a apresentadora. "Meu passado me condena", disse aos risos.

"Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem pra entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha", revelou ainda a famosa, que completou: "Eu fui testada ao extremo porque foi um choque", disse.

Vale lembrar que Sandra está voltando aos palcos após 32 anos! A artista participará do musical infantil Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev, que estará em cartaz no Theatro Municipal de São Paulo nos dias 28, 29 e 30 de julho.

Confira:

Filha de Sandra Annenberg comemora 20 anos

A filha de Sandra Annenberg completou mais um ano de vida no dia 18. A herdeira da apresentadora global fez 20 anos e ganhou uma declaração da mãe na rede social. Elisa Annenberg Paglia é fruto do casamento da comunicadora com o também jornalista, o ex-global Ernesto Paglia.

Com uma foto beijando a jovem durante os parabéns com um bolo, Sandra Annenberg aproveitou o clique cheio de amor para homenagear a filha. A jornalista falou sobre a transformação que a garota fez em sua vida desde o nascimento. "18/07/2003. Faz 20 anos que você chegou pra trazer Felicidade plena e absoluta pras nossas vidas! E, naquele dia, escrevi este Haikai pra você: Delicia D'Elisa É linda Elisa Feliz eu sou FElisa Assim desejamos que continue… Estaremos sempre ao seu lado. Te amamos infinito, Fi!", disse a apresentadora.