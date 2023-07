Sandra Annenberg retoma trabalho como atriz em espetáculo infantil

Você sabia que Sandra Annenberg também é atriz? A jornalista a apresentadora volta aos palcos com montagem infantil

A apresentadora e jornalista Sandra Annenberg estará de volta aos palcos depois de 32 anos! A artista participará de um musical infantil que estreia no Theatro Municipal de São Paulo neste mês de julho.

Aos 55 anos, a famosa vai narrar a peça infantil Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev, que tem direção de Muriel Matalon, amiga de Sandra. As apresentações acontecerão nos dias 28, 29 e 30 de julho.

Comandante do programa Globo Repórter, Sandra ingressou no meio artístico como atriz. Sua mãe, Débora Takser, era produtora de teatro e TV. Antes de sua estreia no jornalismo da TV Globo, em 1991, ela participou de novelas e seriados.

A jornalista, esposa de Ernesto Paglia e mãe de Elisa, atuou no humorístico Bronco, na Band, em 1985, do seriado Tarcísio e Glória (1988), da Globo, estrelado por Tarcísio Meira e Gloria Menezes, e da novela Pacto de Sangue (1989). Vivendo protagonista, ela fez a novela Cortina de Vidro (1989), no SBT, escrita por Walcyr Carrasco.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro e o Lobo (@pedroeolobo2023)

Sandra Annenberg surpreende ao surgir comendo inseto

No último domingo, 2, a apresentadora e jornalista Sandra Annenberg deixou os internautas divididos nas opiniões com uma publicação. Em suas redes sociais, a famosa revelou que experimentou uma iguaria bastante incomum para algumas pessoas: a formiga saúva.

Em uma das fotos, ela ainda aparece com a boca aberta, com um dos insetos em sua língua. “Quem aí já comeu formiga? A cara era de ‘Ai, meu Deus!’… mas a saúva tem gosto de capim-limão e é crocante. Ruim não é… O problema são as patinhas que grudam na língua e na garganta...", escreveu. “Experimentei, pronto, já tá bom. Da próxima vez, eu passo”, completou Sandra, deixando claro que não irá experimentar novamente a iguaria