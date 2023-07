Sandra Annenberg come inseto e brinca: ‘Patinhas grudam na língua e na garganta’

Apresentadora e jornalista Sandra Annenberg divide opiniões após revelar ter comido inseto

Neste último domingo, 2, a apresentadora e jornalista Sandra Annenberg deixou os internautas divididos nas opiniões com uma publicação. Em suas redes sociais, a famosa revelou que experimentou uma iguaria bastante incomum para algumas pessoas: a formiga saúva. Em uma das fotos, ela ainda aparece com a boca aberta, com um dos insetos em sua língua.

“Quem aí já comeu formiga? A cara era de ‘Ai, meu Deus!’… mas a saúva tem gosto de capim-limão e é crocante. Ruim não é… O problema são as patinhas que grudam na língua e na garganta…”, escreveu a jornalista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. “Experimentei, pronto, já tá bom. Da próxima vez, eu passo”, completou Sandra, deixando claro que não irá experimentar novamente a iguaria.

A postagem arrancou uma enxurrada de comentários de internautas divididos, alguns se divertiram com o momento, enquanto outros ficaram desconfortáveis com a comida. “Eu ri aqui. Li com a sua voz”, brincou uma usuária.

“Gostoso mesmo é seguir uma rede social como a sua, você é autêntica, tem a sua forte marca de bom humor, o forte gosto pela vida e pelos encantos que ela proporciona! Você é uma pessoa muito interessante!”, disparou uma outra. “Do jeito que sou desastrado nessa vida, a formiga ia renascer do fogo do inferno e morder minha língua”, brincou uma terceira internauta.

Sandra Annenberg rebate críticas após declaração sobre a Parada

No início do mês, Sandra Annenberg surgiu ao lado da família na Parada do Orgulho LGBT+ que aconteceu em São Paulo. Mas a jornalista precisou rebater algumas críticas que sofreu de fãs conservadores ao fazer uma publicação nas redes sociais usando as palavras de gênero neutro "todes" e "juntes". Sua filha, Elisa, usou as redes sociais para fazer um desabafo comovente sobre o assunto. “Hoje, no dia internacional do orgulho LGBTQIAP+, venho dizer que o amor que sentimos e como nos identificamos e/ou nos expressamos deveria nos deixar assim: felizes”, ela justificou a escolha dos cliques na legenda.

“Não devia nos dar medo. medo de não ser aceito, medo de ser expulso, medo de ser excluído, medo de ser julgado, medo de ser agredido, medo de ser morto. Quem sabe da nossa vida é a gente. quem nós amamos e como nos identificamos e nos expressamos é da nossa conta. Tudo que importa é saber que, independente, vamos estar seguros em *qualquer* lugar. Que sejamos felizes e livres. O mês do orgulho é um mês para aliados focarem na nossa luta, mas não acaba dia 30. A homofobia e a transfobia existe o ano inteiro, e precisamos contar com todos aliados para combatê-la sempre”, encerrou.