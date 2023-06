Sandra Annenberg rebate críticas após declaração sobre a Parada: "Não ofende"

Sandra Annenberg rebate críticas; ela foi ao evento ao lado da filha e do marido

A jornalista Sandra Annenberg rebateu críticas que sofreu de fãs conservadores ao fazer uma publicação nas redes sociais neste domingo, 11. É que ela surgiu ao lado da família na Parada do Orgulho LGBT+ que aconteceu em São Paulo.

Ao lado do coletivo Mães pela Diversidade, a global mandou um recado pelo respeito às diferenças. "Nossa família se une a todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+. Estamos juntes", disse ela.

Só que ao usar as palavras de gênero neutro "todes" e "juntes", a jornalista foi criticada. Isso porque muitos consideraram que as palavras estão incorretas de acordo com a normal culta da língua. "Meu Deus, todes? Menos né, bem menos", comentou um. "Isso não existe, vai estudar", comentou outra.

Com paciência, classe e elegância, Sandra Annenberg relembrou que a língua é viva e se adapta à época em que é falada. "Não estou ofendendo a língua portuguesa. Ela não se ofende, ela é viva e muda conforme a necessidade. O tempo exige transformações", defendeu a global que foi à Parada na companhia da filha, Elisa, e do marido, Ernesto Paglia.

