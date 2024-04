Saiba o preço do vestido que Eliana usou em seu programa no SBT

Eliana aparece com vestido de crochê estiloso durante o Programa Eliana, do SBT, neste domingo, 21. Saiba o preço do look

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do look para comandar mais uma edição do Programa Eliana, do SBT, neste domingo, 21. A estrela apareceu deslumbrante e magérrima com um vestido de crochê justo ao corpo.

O look que ela usou tem uma combinação de cores e pontos de crochê para dar estilo e personalidade ao modelito. A peça é da marca Ammi e custa R$ 4.949,90.

Veja as fotos do look:

Eliana - Foto: Rogerio Pallatta / SBT

Eliana - Foto: Rogerio Pallatta / SBT

View this post on Instagram A post shared by Looks das Celebridades (@amodadascelebridades)

Eliana vai sair do SBT no segundo semestre de 2024

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. No início de abril de 2024, ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".