Saiba o motivo para Angélica ter pedido demissão da Globo

Angélica relembra a época em que pediu demissão da Globo em 2019 e conta como estava se sentindo após a decisão que tomou

De volta à Globo para novo programa no streaming, Angélica surpreendeu ao relembrar quando pediu demissão da emissora há alguns anos. Em entrevista ao site de Heloisa Tolipan, ela contou que tomou a decisão de não renovar o contrato por ter previsão de novos projetos na emissora naquela época.

"Na verdade, rompi meu contrato com a emissora em 2019. Não anunciamos na época, então as pessoas só souberam bem depois. Eles não tinham projeto para mim e eu também não me encaixava no que chegava", disse ela.

Então, ela contou que a decisão de pedir a demissão mexeu com o seu lado emocional. "Esse mergulho em mim não aconteceu porque escolhi, mas porque fiquei doente, comecei a ter as crises de pânico. Não é fácil depois de 24 anos na televisão você tomar uma decisão dessas, agora vou sair, fazer outra coisa. É sofrido de qualquer forma, é visceral, você está acostumado à uma rotina e quebra isso", contou.

Agora, Angélica assina contratos por obra com a Globo. Tanto que, neste final de semana, ela vai lançar a série 50 e Tanto, no Globoplay e no GNT, para falar sobre a chegada dos seus 50 anos de vida junto com entrevistas com grandes estrelas.

Angélica fez nova gravação com Xuxa e Eliana

A apresentadora Angélica surpreendeu seus seguidores ao mostrar que voltou a entrar Eliana e Xuxa na frente das câmeras. O trio de loiras gravou um dos episódios do novo programa da esposa de Luciano Huck, chamado 50 e Tanto, do GNT e Globoplay.

Nesta terça-feira, 21, Angélica mostrou fotos dos bastidores das gravações e a primeira imagem mostrava o trio caminhando em um jardim durante uma gravação à noite.

Vale lembrar que Angélica, Eliana e Xuxa tiveram momentos marcantes na TV neste ano. As três viveram um momento nostálgico no Criança Esperança, da Globo, e também gravaram um vídeo juntas para o Teleton, do SBT. Além disso, elas são amigas na vida pessoal e têm até um grupo no Whatsapp.

O novo programa de Angélica estreia no dia 26 de novembro e traz entrevistas com várias convidadas, como Sandy, Anitta, Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Ivete Sangalo, Giovanna Ewbank, Preta Gil e mais. A atração é uma celebração pelo aniversário de 50 anos da apresentadora.