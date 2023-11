Angélica surge com Eliana e Xuxa em nova gravação. Saiba o que é!

O trio de loiras está de volta! Angélica, Eliana e Xuxa se reúnem em nova gravação para programa de TV

A apresentadora Angélica surpreendeu seus seguidores ao mostrar que voltou a entrar Eliana e Xuxa na frente das câmeras. O trio de loiras gravou um dos episódios do novo programa da esposa de Luciano Huck, chamado 50 e Tanto, do GNT e Globoplay.

Nesta terça-feira, 21, Angélica mostrou fotos dos bastidores das gravações e a primeira imagem mostrava o trio caminhando em um jardim durante uma gravação à noite.

Vale lembrar que Angélica, Eliana e Xuxa tiveram momentos marcantes na TV neste ano. As três viveram um momento nostálgico no Criança Esperança, da Globo, e também gravaram um vídeo juntas para o Teleton, do SBT. Além disso, elas são amigas na vida pessoal e têm até um grupo no Whatsapp.

O novo programa de Angélica estreia no dia 26 de novembro e traz entrevistas com várias convidadas, como Sandy, Anitta, Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Ivete Sangalo, Giovanna Ewbank, Preta Gil e mais. A atração é uma celebração pelo aniversário de 50 anos da apresentadora.

Como Angélica lida com a fama?

Angélica começou a carreira na TV aos 4 anos e, desde então, não parou mais. O trabalho esteve sempre presente na vida da apresentadora. Com a fama repentina que as redes sociais proporcionam, a mulher de Luciano Huck, com quem tem três filhos, acredita que é preciso estar atento para não cair em ciladas.

"Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Sempre tem muita gente te bajulando e isso é uma coisa perigosa. Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Bajulação sempre vai ter, mas você tem que olhar para o seu interior e ver qual é a sua verdade. Isso é muito importante, mais do que ouvir em volta, se ouvir", declarou ao "Gshow" em entrevista anterior.