Sabrina Sato surpreende ao surgir caracterizada como Dona Hermínia

A apresentadora Sabrina Sato decidiu se fantasiar como a personagem Dona Hermínia para participar do programa The Masked Singer

Neste domingo, 26, Sabrina Sato (42) causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram a fantasia escolhida para participar do programa The Masked Singer.

Jurada do programa apresentado por Ivete Sangalo (50), Sabrina apareceu em fotos tiradas por Gonçalo Silva caracterizada como Dona Hermínia, personagem criada e vivida por Paulo Gustavo (1978-2021) nas peças e filmes Minha Mãe É Uma Peça.

“Toda mãe é um pouco Dona Hermínia: forte, divertida, exagerada, incansável. E todo brasileiro tem um pouco de Paulo Gustavo: criativo, engraçado, amoroso e inesquecível. Não é à toa que Paulo Gustavo e Dona Hermínia, estão eternizados em nossa memória e em nossos corações”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem.

Nos comentários, a irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral escreveu: “Obrigada pelo amor que sempre teve com ele e com a nossa família! Um beijo imenso no seu coração e da sua mamãe também”. E Sabrina respondeu: “Ju, minha linda! Amo muito toda essa família”.

Outra jurada do The Masked Singer, Taís Araújo (44) foi fantasiada de Mulher-Gato para o programa e elogiou a caracterização da mãe de Zoe (4): “Caracterização perfeita EXISTE”.

Os seguidores de Sabrina também adoraram a caracterização e rasgaram elogios nos comentários. “Que homenagem linda”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “Demais! Imperdível”.

Sabrina Sato compareceu ao segundo dia do festival Lollapalooza neste último sábado, 25, e desabafou à CARAS Brasil sobre sua separação com Duda Nagle.

"A gente está bem, a gente precisa estar bem. Eu preciso estar bem, porque temos uma vida. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo que eu tenho recebido. Eu acho que esse carinho é muito importante, eu me sinto acolhida, me sinto querida. É um momento que eu também recebi o carinho de muita gente que passou por isso, principalmente de outras mulheres. E a gente tem que continuar. Em respeito ao Duda e à Zoe, vamos esperar a gente ficar 100% para poder falar", comentou.