'Tem que continuar', desabafa Sabrina Sato após separação

Em entrevista à CARAS Brasil, Sabrina Sato desabafou sobre seus sentimentos após anunciar o fim da relação com Duda Nagle

Sabrina Sato (42), que anunciou recentemente o término de seu casamento com Duda Nagle (39), fez sua primeira aparição pública após a divulgação da separação neste sábado, 25, no segundo dia de Lollapalooza. Em entrevista à CARAS Brasil, a musa desabafou sobre seus sentimentos após o fim da relação e garantiu que está sendo muito bem acolhida pelos fãs.

"A gente está bem, a gente precisa estar bem. Eu preciso estar bem, porque temos uma vida. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo que eu tenho recebido. Eu acho que esse carinho é muito importante, eu me sinto acolhida, me sinto querida. É um momento que eu também recebi o carinho de muita gente que passou por isso, principalmente de outras mulheres. E a gente tem que continuar. Em respeito ao Duda e à Zoe, vamos esperar a gente ficar 100% para poder falar", revelou Sabrina Sato .

A apresentadora, além de ressaltar o apoio que tem recebido de mulheres que passaram pela mesma situação, também contou que o foco no trabalho está ajudando a seguir em frente com a nova etapa, após a separação de Duda Nagle ."Eu acho que o trabalho sempre ajuda, as pessoas também. Então estar aqui hoje está sendo muito acolhedor. O público acolhe, isso ajuda", explicou Sabrina Sato.

