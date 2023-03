Sabrina Sato faz primeira aparição em público após anunciar a separação de Duda Nagle

Sabrina Sato escolhe look com estampa de oncinha para marcar presença em festival de música após o fim do casamento com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato atraiu os olhares ao marcar presença em um festival de música na cidade de São Paulo na noite deste sábado, 25. Esta foi a primeira aparição em público da comunicadora após anunciar o fim do casamento com o ator Duda Nagle após 7 anos de relacionamento.

Para a ocasião, ela caprichou na escolha do look. Sato surgiu com um look todo com estampa de oncinha. Ela escolheu um modelito com body, meia-calça, luvas e casaco, tudo combinando. Para completar o look, ela colocou óculos escuros e usou o cabelo preso.

Sabrina Sato confirmou o fim do relacionamento com Duda Nagle, que é o pai de sua filha, Zoe, no dia 21 de março por meio de um post nas redes sociais. "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento", disse ela.

E completou: "Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".

Poucos dias depois, a apresentadora agradeceu o carinho que recebeu dos fãs e amigos e disse que está bem após o momento difícil que está enfrentando em sua vida íntima. "Obrigada pelas manifestações de carinho e apoio que aquecem o coração. Sinto a energia positiva e o acolhimento de vocês", afirmou ela que usou um emoji com corações junto de uma foto do céu.

Fotos: Marcelo / AgNews

Crise no casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe, de 4 anos. Nos últimos tempos, eles enfrentaram uma crise no casamento. Vivendo juntos, eles viveram o desgaste do relacionamento e quase se separaram nos últimos anos. Porém, eles deram uma nova chance e tentaram a reconciliação. Agora, o relacionamento chegou ao fim.

Há pouco tempo, Duda contou que o problema no relacionamento deles era a rotina puxada. “O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso. A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa”, disse ele no programa de Ronnie Von.

Por sua vez, Sabrina contou que fez terapia e eles superaram a crise, tanto que planejavam ter mais um filho. “Isso [a crise] afetou, mas a gente foi consertando, se entendendo, detectando o que estava acontecendo. Tudo sempre foi muito conversado, com muito respeito”, afirmou ao Jornal O Globo.