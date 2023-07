As revelações polêmicas do guarda-costas de Xuxa que expõem Marlene Mattos

As revelações do guarda-costas de Xuxa que expõem Marlene Mattos; ele deu depoimento forte para 'Xuxa, o documentário'

Um dos momentos mais impressionantes do primeiro episódio de Xuxa, o documentário foi o depoimento de Magno Chaves, que foi guarda-costas de Xuxa Meneghel no auge de sua carreira. Ele fez um relato consciente da época.

"Eu comecei a fazer segurança com 19 anos, fiquei mais ou menos três anos e meio na segurança da Globo. Quando ela [começou a gravar] no Teatro Fênix eu fiquei designado pra cuidar da porta do camarim dela", contou ele ao documentário do Globoplay.

+ Letícia Spiller faz relato sobre seu período como paquita: "Marlene me apavorava"

Ele disse que desde o início era acompanhado por Marlene Mattos, que era quem decidia cada passo da vida de Xuxa. "Eu fui na Marlene e falei: ‘o que você quer que eu faça aqui?’. E ela disse: ‘que você faça o que sabe fazer’".

O segurança então confirmou com todas as letras que a diretora e empresária realmente trancava a loira em quartos de hotéis para que ela não tivesse qualquer contato com o público. Ele relatou como eram os episódios.

"Antigamente, a chave dos quartos não eram digitalizadas, eram normais. Quando eu não conseguia isolar o andar inteiro, eu tinha outro segurança. E o que a Marlene fazia? Trancava a porta do quarto e ia cuidar do show. A Xuxa queria sair e não conseguia, a porta estava trancada. Aconteceu várias vezes. Se acontecesse uma emergência tinha que arrombar a porta… depois a Marlene devolvia a chave", disse ele.

Magno Chaves lembrou que tinha medo que algo acontecesse. "Antes dela chegar, subia eu ou alguém da minha equipe e fazia uma vistoria, varredura completa no quarto, no corredor. E eu cansei de pegar fã dentro de armário", relatou ele lembrando que a preocupação com a segurança da apresentadora era uma prioridade.

Documentário do Globoplay

Xuxa, o documentário, estreou no Globoplay na noite desta quinta com grande repercussão nas redes sociais. São cinco episódios que serão disponibilizados semanalmente sempre às quintas-feiras. A direção é de Pedro Bial.