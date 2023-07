Letícia Spiller faz relato sobre seu período como paquita: "Marlene me apavorava"

Letícia Spiller faz relato sobre seu período como paquita; ela foi um dos destaques do primeiro episódio de 'Xuxa, o documentário'

A atriz Letícia Spiller foi um dos destaques do primeiro episódio de Xuxa, o documentário, produção que estreou no Globoplay nesta quinta-feira, 13. Em um depoimento sincero, ela contou como foi a sua entrada no time de paquitas.

"Eu entrei para o Xou da Xuxa com 15 anos e era 89. Eu era uma adolescente no auge", afirmou ela. Muito jovem, mas já com o rosto angelical, ela lembrou que tinha funções que eram pré-definidas pela diretora da atração, Marlene Mattos.

Spiller lembrou que ela era muito rígida. "No início eu fiquei muito preocupada em fazer o trabalho direito. E eu não tinha essa preocupação em aparecer na câmera. Só que a Marlene me apavorava um pouco. Ela falava: ‘você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’. Eu tinha que escolher criança, estar com tudo organizado, era um trabalho de atenção, assistência de palco. Eu ficava perdida lá atrás", contou.

Como tinha muito o que fazer, ela acabava aparecendo pouco no vídeo. Generosa, Xuxa tentava chamar a assistente para que ela tivesse momentos exibidos pelo programa - ela era tão perdida que acabou ganhando um apelido: Pastel. "E a Xuxa ficava me chamando, pra me mostrar para o público. E eu não escutava nada. E ela: ‘o Pastel vem aqui’. E aí ficou Pastel", disse ela.

Letícia Spiller relembrou um momento mágico que viveu no dia da primeira gravação. "O primeiro dia que eu entrei num estúdio eu me assustei. Mas quando a Xuxa entrou foi impressionante, eu guardo pra sempre essa imagem. Porque eu vi um facho de luz do céu. Era uma altura maior que o teto com os refletores. Eu fiquei procurando. Era a luz dela", afirmou.

Documentário do Globoplay

Xuxa, o documentário, estreou no Globoplay na noite desta quinta com grande repercussão nas redes sociais. São cinco episódios que serão disponibilizados semanalmente sempre às quintas-feiras. A direção é de Pedro Bial.