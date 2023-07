Xuxa revela detalhes curiosos de nascimento de Sasha ao lado de Luciano Szafir: 'Surpresa'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Xuxa falou sobre assistir nascimento de Sasha ao lado da filha

Xuxa Meneghel (60) apresentou seu documentário na última segunda-feira, 10, em um evento de lançamento. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a apresentadora revelou detalhes curiosos do nascimento de Sasha (24) ao lado de Luciano Szafir (54), pai da modelo, e falou sobre assistir o momento junto com a filha: "Surpresa".

"Fizeram um 'auê' na minha gravidez, e gravaram tudo [no nascimento de Sasha]. Se não me engano, tinham 18 ou 19 pessoas na sala de parto. Imagina eu lá, e as pessoas gravando tudo isso. Eu não vi essas fitas, não vi mesmo. As pessoas do documentário acessaram essas câmeras em que [os vídeos] foram gravados, eram antigas e era até difícil. Eles colocaram algumas dessas imagens para eu, a Sasha e o João vermos. E eu fiquei bastante chocada, vendo aquilo que não tinha visto. Ainda não vi tudo, porque não transformaram todas essas fitas brutas, não sei quantas horas tem", entregou Xuxa .

"É engraçado, porque tem o Luciano falando e ele viveu ali, mas conta uma outra coisa. Por isso que falei que a visão das pessoas é diferente. Ele fala: 'Fiquei de longe, fazendo assim com a cabeça'. E não, aparece ele ali segurando a minha mão do lado. É engraçado que, na cabeça das pessoas, fica uma coisa, e, quando vai ver, é outra", acrescentou a mãe de Sasha .

Xuxa ainda explicou como foi assistir o momento do parto ao lado da filha: "Eu fiquei explicando para a Sasha tudo o que estava acontecendo com ela do meu lado, e ela: 'Mas você não tinha me contado isso'. E eu: 'Pois é, nem eu sabia que estava acontecendo aquilo ali'. Foi uma surpresa para mim e uma coisa muito emocionante, poder mostrar tudo o que já tinha falado para a Sasha".

"Foi muito bacana dizer tudo para ela - a minha visão sentada naquele núcleo ali - e poder mostrar para aquele outro ângulo. Foi muito emocionante. Chorei de novo, obviamente. Me emocionei", completou a apresentadora.