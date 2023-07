Xuxa abre o jogo sobre contato com irmã antes da morte: 'Falta'

Durante coletiva de imprensa para lançamento de documentário, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Xuxa refletiu sobre pessoas que fizeram falta

Xuxa Meneghel (60) apresentou o lançamento de Xuxa, o Documentário, na última segunda-feira, 10. Durante a coletiva de imprensa do evento, no qual a CARAS Brasil esteve presente, a apresentadora abriu o jogo sobre contato com Mara Meneghel antes da morte da irmã, que aconteceu no início deste ano, e refletiu sobre as pessoas que fizeram falta no documentário.

"Não tive a minha irmã falando [no documentário]. Ela chegou a conversar com a Cami e acho que com o Pedro também, se não me engano, mas eu não tive a possibilidade. Ela estava vindo para o Rio de Janeiro em fevereiro, para poder passar o aniversário comigo, ela queria ver o documentário. E foi embora em janeiro", revelou Xuxa sobre sua irmã.

A apresentadora ainda contou que a irmã não foi a única pessoa que fez falta no documentário: "Faltam algumas pessoas que fizeram parte da minha vida e que não tiveram esse espaço no documentário. Sinto muita falta de todas as paquitas, mesmo as que não gostam de mim, as que gostam também. Mas acho que isso é um outro documentário, é o documentário das paquitas".

"Vivi a vida toda do lado delas e gostaria também de saber como elas me enxergam. Eu sei qual é a minha visão através de cada uma, mas queria saber a visão delas, do que elas viveram, do que elas estão vivendo. Sinto falta disso. O documentário teria que ser uma série com primeira, segunda e terceira temporada", acrescentou Xuxa.

Com décadas de carreira, a apresentadora refletiu sobre as pessoas que atravvessaram sua vida e o motivo de algumas não estarem no documentário: "Sinto falta de algumas pessoas que passaram por mim e que não falaram ou que não tiveram essa chance e essa oportunidade por ser um espaço pequeno, infelizmente".