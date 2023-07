Xuxa revela surpresa ao assistir documentário: 'Não mudaria nada'

Em entrevista coletiva para o lançamento de seu documentário, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Xuxa declarou que não mudaria nada

Xuxa Meneghel (60) convidou amigos e familiares para prestigiarem o lançamento de Xuxa, o Documentário, que aconteceu nesta segunda-feira, 10. O evento, no qual a CARAS Brasil esteve presente, foi realizado em um cinema no Rio de Janeiro e, durante entrevista à imprensa, a apresentadora revelou que se sentiu surpresa ao assistir o documentário. "Não mudaria nada", disparou a loira.

"Tem coisas do documentário que a gente não colocou, teve uma que eu pedi para tirar e outra que eles não colocaram, que não acharam relevante, que poderia chamar mais atenção do que qualquer outra coisa. Não tem como colocar 60 anos de uma pessoa, 40 anos de uma profissão em 5 episódios", declarou Xuxa Meneghel.

Ela ainda falou que não mudaria nada do documentário. "Por mais que eu gostaria de ver mais algumas coisas para ficar mais esclarecido, eu não mudaria nada. Foi um trabalho de pesquisa muito grande, um trabalho que eu vi muito respeito pela minha história. Por mais que não é um documentário 'Xuxa eu te amo', para me colocar nas alturas, tem puxada de orelha... Tem eu vendo coisas que eu falava 'nossa, que vergonha, por que eu fiz isso?', ou seja, não colocaram só o lado bom, tanto de pessoas que trabalharam comigo, quanto o meu, e eu acho muito bacana isso", celebrou a apresentadora.

O DOCUMENTÁRIO DE XUXA

'Xuxa, o Documentário' será lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay. A produção conta com a direção do jornalista Pedro Bial, e revisita a vida de Xuxa, resgatando memórias sobre a sua trajetória e passando por momentos importantes de sua carreira. Além disso, o documentário contará sobre os encontros dela com grandes personalidades da mídia, como Michael Jackson, John F. Kennedy Jr. e Pelé. O longa também traz reencontro entre Xuxa e a diretora Marlene Mattos.