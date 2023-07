Xuxa Meneghel surge sorridente ao lado da família ao lançar seu documentário

Na première de documentário sobre sua vida e carreira, Xuxa Meneghel posa ao lado de sua família; confira fotos!

Nesta segunda-feira, 10, Xuxa Meneghel convidou amigos e familiares para prestigiarem a première de 'Xuxa, o Documentário'. Em evento realizado em um cinema no Rio de Janeiro, a apresentadora aparece com look elegante e com sorrisão no rosto.

No tapete vermelho, a rainha dos baixinhos apareceu deslumbrante com sua cadelinha, Doralice, em mãos. Ela também contou com o apoio de sua filha, a modelo Sasha Menenghel, seu marido, Junno Andrade, e o genro, João Figueiredo.

A apresentadora usou macacão preto e casaquinho branco para a ocasião. Durante o evento, ela posou na frente de exposição de looks icônicos usados ao longo de sua carreira. Junno apostou no básico e se vestiu com um blazer azul e jeans. Já Sasha e João combinaram no visual, com conjuntos de alfaiateria oversized, que tinham um toque moderno ao look. Confira fotos:

Foto: Webert Belicio

Foto: Webert Belicio

Foto: Webert Belicio

Foto: Webert Belicio

Foto: Webert Belicio

Foto: Webert Belicio

O documentário

'Xuxa, o Documentário' será lançado nesta quinta-feira, 13, na plataforma de streaming Globoplay. Dirigido pelo jornalista Pedro Bial, o longa revisita a vida de Xuxa, resgatando memórias sobre a sua trajetória e passando por momentos importantes de sua carreira.

Além disso, ele contará sobre os encontrosda apresentadora com grandes personalidades da mídia, como Michael Jackson, John F. Kennedy Jr. e Pelé. O documenário também traz reencontro entre Xuxa e a diretora Marlene Mattos.

Xuxa revela frase de Marlene Mattos que a marcou no documentário

A apresentadora Xuxa Meneghel falou no programa Fantástico, da Globo, sobre o documentário do Globoplay que mostra momentos de sua vida e carreira e será lançado ainda neste mês de julho. Na atração, ela contou o que os fãs podem esperar do projeto e exibiu momentos marcantes, como o seu reencontro com Marlene Mattos.

No trecho com Marlene, a conversa delas é forte e sincera. A diretora de TV conta que elas ficaram 19 anos como parcerias na carreira e estão há 19 anos sem contato. Além disso, Mattos faz uma declaração sobre sua trajetória com Xuxa. “Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é o que você quer que seja, a gente tem que agir, às vezes de forma realística. Você diz que era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim”, declarou.

Então, Xuxa comentou sobre como foi o reencontro delas. “Mexeu numa caixinha que, não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso. Isso para mim me chocou, ela dizer: 'eu faria tudo de novo'. É uma frase que marcou o documentário demais”, afirmou.

Além disso, a apresentadora refletiu sobre o resultado do documentário. “Vão me descobrir como eu me descobri. É uma coisa para mostrar o que eu passei. Você começa a remexer as coisas e tudo é importante, é relevante. Muita coisa aconteceu comigo de bom, e muita coisa de ruim. Muitas pessoas fizeram coisas que eu guardei nessa caixinha, e revirar tudo isso no documentário foi muito importante”, afirmou.